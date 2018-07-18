США выдвинули новое обвинение против подозреваемой в шпионаже россиянки 18.07.2018, 9:20

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Фото: TACC

Большое жюри приняло к сведению новые факты о деятельности Марии Бутиной.

К обвинению в сговоре с целью работать иностранным агентом, которое 16 июля было выдвинуто против арестованной в США гражданки России Марии Бутиной, добавилось еще одно, сообщает издание Politico.

Прокурор округа Колумбия Джесси Лиу подписал обвинительное заключение, в котором говорится, что она не только участвовала в сговоре с целью работать иностранным агентом, но и реально действовала в качестве иностранного агента как минимум с 2015 года.

Прокурорам удалось убедить большое жюри присяжных, которые утвердили новое обвинение против россиянки. Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает заключение в тюрьму на срок до 10 лет. Первое обвинение о сговоре предусматривало пятилетний срок заключения.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл накануне выступил с заявлением, в котором оспаривал первоначальное обвинение, и заявил, что его клиентка, недавняя выпускница колледжа, не «стремилась повлиять или подорвать какую — либо конкретную политику или закон Соединенных Штатов, она стремилась содействовать улучшению отношений между двумя странами».

В документах суда указано, что Бутина действовала под руководством высокопоставленного российского чиновника и пыталась устраивать встречи с «жителями США, имеющими влияние на американскую политику, включая организацию, продвигающую права на владение оружием, <...> с целью продвижения интересов Российской Федерации».

В обвинении не назван ни российский чиновник, ни организация, отстаивающая право на владение оружием. Однако издание уточняет, что речь идет об экс-сенаторе Александре Торшине. Бутина работала раньше его помощницей, сообщал Reuters. Она и Торшин являются член Национальной стрелковой ассоциации США. С 2016 года Бутина проживает в США по студенческой визе.

Politico называет Торшина «помощником президента России Владимира Путина» и давним сторонником Национальной стрелковой ассоциации, который имеет связи «как с российскими спецслужбами, так и с представителями организованной преступности».

В расследовании деятельности Бутиной принимало участие ФБР, которое получило доступ к ее переписке и содержимому ее телефона. В заключении спецагента ФБР Кевина Хельсона, приложенного к обвинению в отношении Бутиной, ей приписано пособничество в создании тайного канала связи между элитами Республиканской партии и российским руководством. Якобы в период обучения в одном из университетов Вашингтона с 2015 по 2017 год Бутина действовал в качестве кремлевского агента влияния. Указывается, что она получала инструкции от высокопоставленного российского чиновника, имя которого не сообщается.