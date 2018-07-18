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Самые дорогие вещи, которые можно купить в магазине-конфискате Минска

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  • 18.07.2018, 9:15
  • 1,707

В магазине управделами Лукашенко продают наручные часы по цене однокомнатной квартиры.

Магазин изъятых на таможне товаров «Ваш выбор», пожалуй, можно назвать самым гламурным конфискатом. Тут и Balenciaga, и iPhone X, и наручные часы по цене однокомнатной квартиры.

Правда часы так просто приобрести нельзя — нужно участвовать в аукционе. А вот сумку Chanel за пять тысяч рублей — бери не хочу.

The Village Беларусь составил список самых дорогих товаров в «Вашем выборе».


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