20-летний белорус подписал контракт с клубом НХЛ 18.07.2018, 9:29

Егор Шарангович

Зарплата форварда составит $775 тысяч в год.

20-летний белорусский нападающий Егор Шарангович подписал 3-летний контракт новичка с «Нью-Джерси», сообщил в твиттере агент Дэн Мильштейн.

Этим летом Егор Шарангович был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ в 5-м раунде под 141 номером.

Зарплата форварда составит 775 833 долларов в год.

Новый сезон Егор Шарангович, вероятно, начнет в фарм-клубе «Нью-Джерси» — команде «Бингхэмптон Дэвилз» в чемпионате АХЛ.

Прошедший сезон форвард провел за минское «Динамо» в чемпионате КХЛ, где 47 матчах набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5».

Yegor Sharangovich (Dinamo Minsk, KHL) signs NHL entry level contract (2018 draft #141) with New Jersey Devils. pic.twitter.com/mFMVQtQUNM — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 17 июля 2018 г.

На молодежном (U20) чемпионате мира набрал 5 (3+2) очков в 6 поединках при показателе полезности «-3».

На взрослом ЧМ-2018 в 7 поединках заработал 1 (0+1) результативный балл при показателе полезности «-6».