На телеканале Fox рассказали о белорусских корнях Майкла Блумберга 18.07.2018, 9:58

Майкл Блумберг

Фото: bloomberg.com

Дедушка и бабушка одного из самых богатых людей на планете приехали в США из Беларуси и Литвы.

Такая информация прозвучала в эфире программы «Отсчет до последнего звонка», выходящей на американском телеканале Fox Business, сообщает belmir.by.

Ведущая программы Лиз Кламан пригласила в студию Эндрю Тиша – одного из со-председателей крупнейшего в США конгломерата Loews Corporation.

Она попросила бизнесмена рассказать о героях книги под названием «Странствия: американская история», составителем которой тот является.

В книге собраны 72 эссе об иммигрантах и американцах в первом-втором поколении, создавших известные компании, базирующиеся в США.

Среди них оказался и Майкл Блумберг – основатель Bloomberg L.P., поставщика финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

По данным журнала Forbes, сейчас 76-летний бизнесмен находится на 11 месте в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается почти в 53 млрд долларов.

Лиз Кламан и Эндрю Тиш. Фото: Fox Business

В самой программе «Отсчет до последнего звонка» дальнейших деталей о предках миллиардера озвучено не было.

Тем не менее, информация содержится, например, в книге Джойс Пурник «Майк Блумберг», отрывок из которой опубликовала в 2009 году газета New York Times.

Из текста следует, что его бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали в США из России.

Бабушка по материнской линии была дочерью литовских эмигрантов, а вот дедушка родился на территории современной Беларуси.

Звали его Макс Рубенс, дополняет Wikipedia.