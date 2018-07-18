Белорусы готовятся к кризису и копят золото Владимир Тарасов, «Белрынок»

18.07.2018, 9:59

Прямо мазохизм какой-то.

Хотя в первой половине текущего года жители Беларуси вывели из банков 227,9 млн. долларов, а предприятия забрали 754,9 млн. долларов, стоимость их депозитов в драгоценных металлах почти удвоилась и достигла 115,2 млн. долларов.

Прирост составил 45,2 млн. долларов, что почти в 4 раза превысило прирост за первую половину 2017 года. В июне данные депозиты увеличились по сравнению с маем на 10,7 млн. долларов (10,2%), то есть темпы роста увеличиваются. Объяснить это какими-либо разумными причинами, кроме как подготовкой к глобальному экономическому кризису, вряд ли возможно. Все больше экспертов во всем мире, известных финансистов и международных организаций предупреждают о грядущих бедах в мировой экономике, и некоторые из них советуют переводить часть своих сбережений в золото. Да и правительства России и Китая, как известно, скупают золото сотнями тонн ежегодно.

При этом, судя по данным Национального банка о структуре денежной массы РБ по итогам I полугодия 2018 года, в целом дела с накоплениями у жителей и предприятий РБ обстоят неважно. Банковские сбережения юридических лиц просто катастрофически сокращаются, и увеличение накоплений в драгоценных металлах эти потери слабо компенсирует.

Предприятия обеднели на 0,9 млрд. долларов

По данным Нацбанка, величина средств предприятий, номинированных в иностранной валюте, размещенных на депозитах в белорусских банках, за I полугодие текущего года снизилась на 580,4 млн. долларов – до 3,75 млрд. долларов.

Более того, стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, за первое полугодие текущего года сократилась на 174,5 млн. долларов и составила 1,11 млрд. долларов. Конечно, какая-то часть данных ценных бумаг принадлежит населению, но для упрощения, не будем это учитывать. Получается, что валютные сбережения предприятий в текущем году сократились примерно на 754,9 млн. долларов.

Кроме того, переводные и непереводные депозиты юридических лиц в белорусских рублях за полугодие снизились на 702,5 млн. рублей, то есть примерно на 350 млн. долларов в долларовом эквиваленте. В то же время, стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, выросла на 389,7 млн. рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 200 млн. долларов.

В сумме, таким образом, все сбережения юридических лиц в белорусских банках сократились за полугодие примерно на 0,9 млрд. долларов (в долларовом эквиваленте).

В 2017 году ничего подобного не наблюдалось. Тогда валютные депозиты юридических лиц за полугодие увеличились на 618,5 млн. долларов, а стоимость валютных ценных бумаг приросла на 58 млн. долларов. Рублевые сбережения предприятий за полугодие тогда поднялись на 424,7 млн. рублей, а стоимость банковских ценных бумаг выросла на 17,1 млн. рублей. В результате за I полугодие 2017 года банковские сбережения предприятий выросли в пересчете на доллары примерно на 0,9 млрд. долларов – на такую же величину, на которую они сократились в I половине 2018 года.

Конечно, данные расчеты сделаны довольно приближенно. Не были учтены, в частности, изменение суммы наличных денег в обращении, а также вложения юридических лиц в небанковские ценные бумаги. Но принципиально ситуацию это не изменит: год назад белорусские предприятия накапливали сбережения, сейчас же они свои деньги стремительно теряют.

Население сберегает все меньше

Ситуация с населением другая. Величина валютных депозитов физических лиц в белорусских банках за январь-июнь 2018 года снизилась на 227,9 млн. долларов – до 7,16 млрд. долларов. При этом в последние месяцы темпы вывода валютных средств из банков выросли. В мае валютные депозиты сократились на 77,9 млн. долларов, а в июне – на 37,4 млн. долларов.

В то же время, рублевые сбережения населения в текущем году значительно возросли. Так, переводные вклады физических лиц, то есть, большей частью, их средства на банковских карточках, увеличились на 389,9 млн. рублей и достигли 2,58 млрд. рублей. А непереводные вклады выросли на 412,1 млн. рублей – до 3,75 млрд. рублей.

В сумме прирост рублевых вкладов населения в долларовом эквиваленте составил около 400 млн. долларов, что превысило потери вкладов в долларах США примерно на 170 млн. долларов.

Однако по сравнению с 2017 годом темпы роста сбережений жителей Беларуси значительно сократились. Тогда за первое полугодие валютные сбережения физических лиц сократились на 68,6 млн. долларов, а рублевые сбережения приросли в долларовом эквиваленте примерно на 360 млн. долларов. В сумме банковские сбережения населения выросли тогда примерно на 290 млн. долларов (в пересчете на доллары), то есть в 1,7 раз больше, чем за I полугодие 2018 года. А ведь вроде бы и зарплата в текущем году стала выше, и экономика растет … Наблюдается некоторое противоречие.

Отчасти сокращение темпов роста сбережений населения объясняется, по-видимому, увеличением беспокойства в связи с перспективой глобального экономического кризиса и падением ставок по депозитам в белорусских банках. Люди стараются не делать сбережения, а больше покупать, причем не только драгоценные металлы, но и дорогие вещи. Так, в РБ за I полугодие 2018 года у официальных дилеров жители страны приобрели легковых и коммерческих автомобилей на 70,5% больше, чем в I полугодии 2017 года, то есть 23 тыс. 196 автомобилей.

Подобные соображения, в некоторой степени, применимы и к предприятиям, однако полностью объяснить их потери в размере почти миллиарда долларов снижением склонности к сбережениям вряд ли можно.

Зато государство богатеет, а МВФ одобряет

Как бы то ни было, значительное сокращение сбережений белорусской экономики в условиях роста ВВП, промышленного производства и зарплат выглядит довольно странно. Должен же быть кто-то, получающий выгоду от восстановления экономики. И это кто-то есть: это государство. Профицит государственного бюджета РБ растет как на дрожжах.

Данные о выполнении бюджета за полугодие еще неизвестны, а за январь-май профицит органов государственного управления составил 3,6 млрд. рублей. За январь-май 2017 года данный параметр составлял 1,9 млрд. рублей. Разница между этими двумя параметрами сопоставима с потерями сбережений предприятий в текущем году. То есть, фактически правительство организовало перевод средств предприятий в бюджет.

Самое печальное в этой истории то, что правительство считает происходящие события нормальными. Более того, МВФ в данном случае одобрительно оценивает его действия. Так, 13 июля глава миссии МВФ по Беларуси Жак Миньян, посетившей Беларусь 9-13 июля, в ходе встречи с председателем совета республики Михаил Мясниковичем заявил, что усилия РБ в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политике положительно отразились на макроэкономической ситуации в стране. А Михаил Мясникович, со своей стороны, заявил, что Беларусь и без программы поддержки со стороны МВФ реализует рекомендуемые фондом меры, хотя и отклоняется от предложенных сроков.

Интересная вещь получается. Программы помощи МВФ отдельным странам заключаются в финансовой поддержке реформ, в частности усилий в сфере денежно-кредитной политики, тяжелых для населения и предприятий. Поддержка как раз и нужна, чтобы сгладить последствия этих реформ и изменений в денежно-кредитной политике, в частности, потерю сбережений населения и предприятий. А руководство Беларуси, выходит, осуществляет реформы, но без поддержки со стороны МВФ, то есть без сглаживания указанных негативных последствий, более того, этим еще и гордится. Прямо мазохизм какой-то.

Владимир Тарасов, «Белрынок»