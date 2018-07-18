Названы лучшие фильмы и сериалы 2018 года 18.07.2018, 10:10

Портал IMDb составил рейтинг на основе оценок и отзывов пользователей.

Недавно портал Mashable составил рейтинг лучших сериалов, которые вышли с января по июнь 2018 года. А теперь авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года, пишет segodnya.ua.

Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb. Некоторые из перечисленных картин, по прогнозам критиков, имеют большие шансы получить номинацию на "Оскар", например "Черная пантера".

Лучшие фильмы:

"Черная Пантера"

"Первому игроку приготовиться"

"Тихое место"

"Мстители: Война бесконечности"

"Реинкарнация"

"8 подруг Оушена"

"Хан Соло: Звездные войны. Истории"

"С любовью, Саймон"

"Ночные игры"

"Привидение"

"Расхитительница гробниц: Лара Крофт"

"Дэдпул 2"

"Мир Юрского периода 2"

"Будешь моим соседом?"

"Излом времени"

"Будка поцелуев"

"Подстава"

"Аннигиляция"

"Суперсемейка 2"

"Ты водишь!"

"Американские животные"

"Остров собак"

"Тебя никогда здесь не было"

"Суперфлай"

"Глупый и бессмысленный жест"

"Дикие предки"

"Апгрейд"

"Смерть Сталина"

Лучшие сериалы:

"Атланта"

"Мир Дикого запада"

"Американская История Преступлений"

"Рассказ служанки"

"Барри"

"Несгибаемая Кимми Шмидт"

"Двойник"

"Убивая Еву"

"Мой следующий гость не нуждается в представлении"

"Королевские гонки РуПола"

"Натурал глазами гея"

"Разделенные вместе"

"Кайф с доставкой"

"Курс биологии"

"Шиттс Крик"

"Две оторвы на престоле"

"Патрик Мелроуз"

"Дикая-дикая страна"

"Британия"

"Злой гений"

"Звездные войны: Повстанцы"

"Все или ничего: Ковбои Далласа"

"Драконы: Гонка на грани"

"Охотники на троллей"

"К ногтю!"

"Шоу 70-х"

"Остров любви"

"Американцы"