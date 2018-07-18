Геннадий Федынич: Таких прецедентов в Беларуси еще не было 18.07.2018, 10:17

За «делом профсоюзов» следят зарубежные правозащитники и международные профсоюзы.

30 июля в 11:30 в суде Ленинского района Минска (Семашко, 33) пройдет первое судебное заседание по «делу профсоюзов». Суд открытый; прийти могут все желающие. Процесс будет вести судья суда Советского района М. Федорова, сообщает praca-by.info.

"Похоже на то, что и суд рассматривает наше дело как не совсем обычное: возможен наплыв посетителей, который маленькие судебные залы суда Советского района просто не вместят", - так объяснил рассмотрение дела в суде другого района председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

8 мая председателю профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и руководителю Минской городской организации РЭП Игорю Комлику предъявлено окончательное обвинение: неуплата налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса). Лидеры профсоюза обвиняются в том, что по их вине профсоюз РЭП «не уплатил в госбюджет налогов» на сумму 22 тысячи 867 рублей 10 копеек. Государственное обвинение подало исковое заявление о взыскании имущественного ущерба в в сумме 22.867.10 рублей солидарном порядке.

- Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Спасибо суду, спасибо властям, которые подготовили шикарный "подарок" к моему дню рождения - 31 июля мне исполняется 61 год. В нашей стране редко бывают незапланированные случайности, - отметил Геннадий Федынич.

Лидер профсоюза РЭП не питает иллюзий относительно справедливого рассмотрения дела. При этом Геннадий Федынич подчеркивает, что сам прецедент может иметь далеко идущие последствия для всего гражданского сектора Беларуси:

- Создать фейковый электронный ящик, нашпиговать его поддельными документами, а затем легализовать их через прокуратуру и суд - таких прецедентов в Беларуси еще не было. Но я уверен, что за ходом судебного процесса будут следить и зарубежные правозащитники, представители Глобального союза IndustriAll и других международных профсоюзов. Суд открытый, - сказал Геннадий Федынич.

Фигуранты «дела профсоюзов» отрицают свою вину в полном объеме.