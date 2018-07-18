«Российская империя рушилась уже дважды, но Бог троицу любит» 18.07.2018, 10:19

Чем больше российская власть будет закручивать гайки, тем в итоге резче их сорвет.

Об этом в редакционном интервью заявил главный редактор After Empire Вадим Штепа

– Каков твой прогноз развития ситуации в России в ближайшие месяцы и годы. Куда все это завернет?

– Насчет ближайших месяцев я бы не давал таких слишком краткосрочных прогнозов. Потому что тут можно попасть в ту же ситуацию, как Ленин в январе 1917-го года, когда он в Швейцарии жаловался за пивом своим товарищам: мол, мы, старики, до революции не доживем. А она наступила как раз в следующем месяце.

Но если так взять перспективу нескольких ближайших лет, то я думаю, что чем больше российская система будет закручивать гайки, тем в итоге резче их сорвет. То есть просто сорвет эту крышку с котла и потом могут начаться совершенно непредсказуемые события. Пока система пытается медленно выпускать пар в каких-то мелочах, вот как с этим чемпионатом, пожалуйста, месяц там побудьте на свободе, пообщайтесь с людьми из окружающего мира, но потом она будет по-прежнему закручивать гайки.

Потому что эта империя может существовать только жестким централизованным, диктаторским образом. А если в России будут легализованы, например, региональные партии, которые в Европе свободно существуют, то этот процесс приведет к совершенно иной политической картине. Если в каждом регионе состоятся реально свободные выборы, то вся политика на этих пространствах полностью изменится.

Поэтому я и не пытаюсь предсказывать какую-то точную рамку перемен, что это будет – федерация, конфедерация или независимые страны. Это решат сами свободно избранные представители различных регионов. Неизбежен лишь окончательный распад империи, которую создавали московские цари еще с 15 века. В 20 веке она дважды рушилась – в 1917 и в 1991, но к сожалению, эту страну так до сих пор и не удалось превратить в договорную и демократическую, совместимую с окружающим миром. Поэтому, думаю, третья серия неизбежна – как говорится, Бог троицу любит. Вот такую перспективу я вижу, и на это наш портал будет работать.