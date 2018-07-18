закрыть
18 июля 2018, среда, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Марадона прилетел в Брест на самолете с золотым умывальником

1
  • 18.07.2018, 10:12
Фото: ТАСС

Стоимость летного часа такого самолета – $6 тысяч.

В Брест прилетел звезда мирового футбола Диего Марадона – вчера начался его контракт с клубом «Динамо Брест», специалист стал председателем правления брестского клуба. Марадона прилетел на небольшом частном самолете Hawker 800XP. Многие задались вопросом – это личный самолет Марадоны? Издание kp.by выяснило подробности.

Салон самолета, на котором прилетел Марадона, отделан деревом
Фото: charterjets.lt.

Иметь личный самолет в собственности – это роскошь даже для состоятельных людей. Поэтому бизнесмены и звезды спорта или шоу-бизнеса пользуются услугами авиакомпаний, которые занимаются бизнес-перевозками на небольших самолетах с vip-салоном.

Услугами такой авиакомпании воспользовались и организаторы прилета Марадоны в Брест. Самолет Hawker 800XP, на котором прилетела звезда футбола, эксплуатирует небольшая литовская авиакомпания – всего у нее четыре самолета.

Vip-салон этого борта вмещает восемь пассажиров. Внутри установлены пять кресел и трехместный диван. Также есть два столика, шкаф для одежды и туалет. Салон самолета отделан деревом.

Стоимость летного часа такого самолета – $6.000. Стоимость самого самолета 1999 года выпуска (на таком прилетел Марадона) - полтора миллиона долларов.

Самолет Hawker 800XP, на котором прилетела звезда футбола, эксплуатирует небольшая литовская авиакомпания – всего у нее четыре самолета
Фото: charterjets.lt.
Внутри установлены пять кресел и трехместный диван
Фото: charterjets.lt.

популярное за неделю

Мнение

Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле
Карета превращается в тыкву
Карета превращается в тыкву Алесь Чайчиц
Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников