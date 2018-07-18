Фотофакт: Марадона прилетел в Брест на самолете с золотым умывальником 1 18.07.2018, 10:12

Фото: ТАСС

Стоимость летного часа такого самолета – $6 тысяч.

В Брест прилетел звезда мирового футбола Диего Марадона – вчера начался его контракт с клубом «Динамо Брест», специалист стал председателем правления брестского клуба. Марадона прилетел на небольшом частном самолете Hawker 800XP. Многие задались вопросом – это личный самолет Марадоны? Издание kp.by выяснило подробности.

Салон самолета, на котором прилетел Марадона, отделан деревом

Фото: charterjets.lt.

Иметь личный самолет в собственности – это роскошь даже для состоятельных людей. Поэтому бизнесмены и звезды спорта или шоу-бизнеса пользуются услугами авиакомпаний, которые занимаются бизнес-перевозками на небольших самолетах с vip-салоном.

Услугами такой авиакомпании воспользовались и организаторы прилета Марадоны в Брест. Самолет Hawker 800XP, на котором прилетела звезда футбола, эксплуатирует небольшая литовская авиакомпания – всего у нее четыре самолета.

Vip-салон этого борта вмещает восемь пассажиров. Внутри установлены пять кресел и трехместный диван. Также есть два столика, шкаф для одежды и туалет. Салон самолета отделан деревом.

Стоимость летного часа такого самолета – $6.000. Стоимость самого самолета 1999 года выпуска (на таком прилетел Марадона) - полтора миллиона долларов.

Самолет Hawker 800XP, на котором прилетела звезда футбола, эксплуатирует небольшая литовская авиакомпания – всего у нее четыре самолета

Фото: charterjets.lt.