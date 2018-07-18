Какие продукты помогут отбелить зубы? 18.07.2018, 10:47

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Cтоматологи предложили специальную диету, которая сделает вашу улыбку белоснежной.

По мнению американских специалистов, необходимо начать с диеты и не только отказаться от употребления красящих напитков, таких как черный чай, кофе, красное вино, но и ввести в свой рацион продукты, которые будут отбеливать ваши зубы во время каждого приема пищи, сообщается на сайте med2.ru.

Фрукты и овощи

Твердые овощи и фрукты во время употребления очищают наши зубы лучше, чем зубная щетка. Отличный выбор продуктов для того, чтобы отбелить зубы: морковь, капуста, сельдерей и разные сорта яблок!

Сыр

Сыр твердых сортов также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как он очищает зубную эмаль от пищевого налета и препятствуют распространению бактерий в ротовой полости.

Цитрусовые

Апельсин, лимон, грейпфрут и мандарин способствуют повышенному выделению слюны, которая удаляет с поверхности зубов остатки еды и борется с зубным налетом. Также слюна имеет бактерицидные свойства и предотвращает образования в ротовой полости вредных микробов.

Клубника

Всеми любимая ягода, главный помощник для отбеливания зубов. В клубнике содержится большое количество фруктовых кислот, которые естественным путем заботятся о нашей красивой улыбке, очищая зубы от пищевого налета. Отличный эффект можно получить благодаря чуть недоспевшим ягодам.

Молоко

Этот продукт обогащает наш организм кальцием. Данный микроэлемент укрепляет зубную эмаль, отбеливает зубы и придает им красивый оттенок.

Американские дантисты рекомендуют избегать пищи, которая даже на вашей одежде может оставить стойкий и яркий отпечаток. Это касается: куркумы, ежевики, черники, граната, соевого соуса, а еще блюд, в которых содержатся искусственные красители, сладости – не исключение. Но все-таки необходимо знать меру и отказываться от любимых продуктов навсегда не стоит, а то вам попросту не захочется улыбаться.

Для того чтобы красящие продукты не оставляли следов на зубах, ополаскивайте ротовую полость после каждого приема пищи простой водой. Удачных экспериментов и сияющей красивой улыбки!