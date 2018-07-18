В июле новые жировки получат жители всех регионов 18.07.2018, 11:10

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Жировки с QR-кодом в правом верхнем углу получат все белорусы.

Об этом сообщили в ЕРИП. Напомним, оплатить ЖКУ с помощью кода, в котором заложена информация о лицевом счете, можно через мобильное банковское приложение или на почте, пишет tut.by.

В ЕРИП отметили, что сейчас возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам Белинвестбанк и БТА-Банк, а также частично Альфа Банк. Другие банки также рассматривают возможность соответствующей доработки своих мобильных приложений.

В ЕРИП отмечают, что уже устранили проблемы, которые были при оплате жировки по QR-коду.

Для оплаты коммунальных услуг, запустив мобильное банковское приложение, нужно поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние, но не вплотную. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «Оплатить», и платеж будет совершен.

Как поясняла ранее советник председателя правления ЕРИП Ульяна Захарова, это новшество не является революционным изменением привычных способов оплаты. Оно лишь ускоряет этот процесс.

«Сокращается количество шагов. Этот метод будет особенно удобным для новых пользователей приложений при совершении первых платежей или для тех, кто оплачивает коммунальные услуги, например, за родственников. Теперь не нужно будет искать услугу в дереве ЕРИП и вводить цифры лицевого счета, достаточно просто отсканировать код. Надеемся, что в скором времени все пользователи мобильного банкинга смогут воспользоваться этой технологией», — сказала она.

Начиная с июня возможность оплаты коммунальных услуг по QR-коду предоставят и некоторые почтовые отделения Минска.