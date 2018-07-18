На Эльбрусе ищут сорвавшегося альпиниста: вероятно, это белорус 1 18.07.2018, 11:19

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Мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек.

Второй день на Эльбрусе ищут альпиниста, который сорвался с высоты при восхождении по туристическому маршруту в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики (Россия). По предварительной информации, речь идет о 54-летнем белорусе.

17 июля при восхождении по туристическому маршруту в ущелье Безенги на вершине Укю (высота 4334 метра) сорвался человек. Сигнал поступил из ближайшего альплагеря.

Известно, что мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек. По данным ТАСС, туда входили врач и тренер.

Сразу же вечером спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда вышли в горы, сегодня в 9.30 поиск продолжили. Там подчеркнули: данные о том, что пострадал белорус, предварительные.

«Пока даже точно неизвестно, в каком именно месте все произошло. Лишь примерный район. Сегодня его будут искать восемь человек и вертолет, обязательно», — уточнили tut.by в отряде.