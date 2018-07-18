В Минске погиб 20-летний водитель, за которым гналась ГАИ 27 18.07.2018, 12:04

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В машине водитель был с тремя незнакомыми девушками.

В ночь на 18 июля в центре Минска водитель «Опеля» врезался в осветительную мачту и погиб. Он пытался скрыться от преследования от ГАИ, пишет nn.by.

Сотрудники ГАИ заметили «Опель Омега С» в 2:45, когда на проспекте Машерова водитель проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора. Нарушителя пытались догнать, но он свернул во дворы, еще несколько раз проехал на красный и выехал на встречную… Отметим, что при этом водитель не забывал показывать поворотники.

Преследование завершилось на улице Долгобродской. «Опель» занесло, и машина врезалась в осветительную мачту. 21-летний водитель погиб.

Его пассажиры — 21-летний парень, а также три девушки возрастом 21 год, 18 лет и 17 лет, — госпитализированы. В настоящее время в больнице остается только одна из них.

Со слов пассажиров, с водителем они были знакомы несколько часов, вместе употребляли алкоголь. Проводится проверка.