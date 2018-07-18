Бывший министр обороны Януковича получил в Беларуси статус беженца 4 18.07.2018, 12:54

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Михаил Ежель

Фото: ukrafoto.com

Михаилу Ежелю грозит тюрьма.

Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель, работавший послом Украины в Беларуси и которого украинские правоохранительные органы обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, живет с семьей в Минске и имеет статус беженца, передает «Радыё Свабода».

Как следует из судебного решения, именно на этом основании правоохранительные органы Украины получили разрешение на использование процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении Михаила Ежеля.

Принимая соответствующее решение, суд сослался на справку Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года о том, что Михаилу Ежель «в Беларуси предоставлен статус беженца, и по оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где арендует квартиру».

Михаила Ежеля обвиняют в неправомерном использовании в течение 2011-2012 годов почти 43 миллионов гривен из государственного бюджета на оплату услуг частных компаний по питанию личного состава Вооруженных сил Украины. На тот момент это составляло около 5,5 миллионов долларов в эквиваленте.

Последний раз Михаил Ежель приезжал в Украину в августе 2014 года и на допросе не признал свою вину. В то же время неизвестно, обращались ли власти Украины к Беларуси с просьбой о выдаче Михаила Ежеля.