Польша получит $82 миллиарда от Евросоюза 1 18.07.2018, 12:53

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Правительство страны подписало более 37 тысяч договоров.

Министерство развития и инвестиций Польши сообщило, что до 15 июля было подписано 37 310 договоров о частичном финансировании проектов из евросоюзных фондов на общую сумму 196 млрд 600 миллионов злотых (45,72 млрд евро). Это составляет 58,6% стоимости всех предназначенных для Польши средств из ЕС на 2014-2020 годы, сообщает «Радио Польша».

Желающих получить частичное финансирование из ЕС было гораздо больше. По данным Министерства развития и инвестиций, до середины июля нынешнего года было подано 87 945 заявлений на общую сумму 536,8 млрд злотых (124,84 млрд евро).

Согласно финансовой перспективе ЕС на 2014-2020 годы, Польша получит 82,5 млрд евро в рамках политики сплочения.