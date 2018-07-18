На новый стадион «Динамо» в Минске будут принудительно сгонять людей? 1 18.07.2018, 13:15

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Минспорта организует явку на еврокубковый матч минского «Динамо».

19 июля на стадионе «Динамо» в Минске состоится еврокубковый матч между минским «Динамо» и ирландским «Дерри Сити». Это будет первый полноценный матч на спортивной арене после ее реконструкции. Поэтому чиновники хотят обеспечить на трибунах красивую картинку.

В редакцию «Нашей Нивы» попал документ за подписью заместителя министра спорта А. Бараули и с пометкой «Срочно!»

«Учитывая высокую общественно-политическую значимость мероприятия, просим обеспечить представление заявок на билеты для сотрудников организации», — говорится в письме.

Указаны и контакты ответственного лица, которому следует присылать заявки. Это заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки Виталий Соколовский.

Журналисты дозвонились ему, чтобы узнать, последует ли за этим документом организация принудительной явки на футбол.

Соколовский стал уверять нас, что все не так.

«Зачем это делается, спрашивайте не у меня, документ подписал не я. Мне просто присылают заявки. У министерства есть подчиненные организации вроде олимпийских школ.

И я бы не сказал, что это принудительно: руководство поставило задачу, но практика такова, что некоторые вообще заявки не посылают, потому что там нет желающих, а кто-то присылает заявку с большим количеством людей и просит увеличить квоту», — сказал Соколовский.

Соколовский также не в курсе, за чей счет приобретаются в этом случае билеты.