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В каких странах самый быстрый в мире интернет?

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  • 18.07.2018, 13:21
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За год средняя скорость интернет-подключения в мире выросла на 23%.

Швеция и Дания заняли 2-е и 3-е места соответственно в мировом рейтинге стран по скорости широкополосного интернета. Первое место досталось Сингапуру, пишет «Европульс».

Остальные места в первой десятке занимают европейские страны. На 4-ом месте оказалась Норвегия, за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Замыкает десятку Коронное владение Британской короны, остров Джерси, находящийся в проливе Ла-Манш. Россия в этом году заняла 47-е место.

Рейтинг составил британский сайт cable, который оценивает качество интернет-подключения. Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах – специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в 5 гигабайт при средней скорости подключения в стране.

Составители отмечают, что за год средняя скорость интернет-подключения в мире выросла на 23% (и это, по их мнению, отличный результат).


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