КГБ задержал за взятку чиновника-«депутата» 18.07.2018, 13:40

Чиновник Сморгонского райисполкома «решал вопрос» по зданию местного кинотеатра.

Начальника отдела архитектуры и строительства при Сморгонском районном исполкоме, «депутата» Сморгонского райсовета Комитет госбезопасности обвинил в получении денежной взятки – инициировано возбуждение уголовного дела, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В ведомстве сообщили, что чиновник намеревался незаконно получить денежные средства в размере $3 тысяч от коммерсанта, дабы благоприятно решить вопрос по введению в эксплуатацию нового здания кинотеатра в райцентре.

В итоге, депутат во время получения $1000 был с поличным задержан сотрудниками КГБ.

Предварительным расследованием данного уголовного дела будет заниматься Гродненское областное управление Следственного комитета.