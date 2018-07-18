FAZ: Обещания Путина значат немного 18.07.2018, 13:48

Что стоит за заявлениями главы Кремля о продлении контракта с Украиной на транзит газа.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Петера Штурма об обещании Путина, сделанном им в контексте украинского транзита газа в Европу, пишет "Немецкая волна".

"На воне волнения, вызванного пресс-конференцией президентов Трампа и Путина, все немного позабыли об одной теме. Трамп назвал Германию "заложницей России", поскольку Берлин по-прежнему продолжает участвовать в сомнительном - как минимум, с политической точки зрения - проекте "Северный поток-2". А в контексте российских газовых поставок в страны Центральной и Западной Европы Путин на словах слегка уступил своему новому другу.

Он развеял опасения о том, что с помощью таких проектов как "Северный поток-2" Россия хочет полностью изолировать Украину. Путин заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа в Европу через Украину. При условии, что все задействованные компании предварительно урегулируют конфликт

, рассмотренный в Стокгольмском арбитражном суде. Так как российская компания, задействованная в проекте, является компанией только с формальной точки зрения, в действительности же решения принимает государство, можно слегка успокоиться: слово Путина в России имеет силу закона. Но поскольку российский президент обеспечил себе путь к отступлению, его обещание уступить тут же обесценивается".