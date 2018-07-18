Назад в 80-е: появился яркий трейлер фильма «Богемская рапсодия» о Меркьюри 3 18.07.2018, 14:56

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Главного героя сыграл актер Рами Малек.

Поклонники творчества группы Queen и Фредди Меркьюри дождались официальный трейлер британской киноленты "Богемская рапсодия". Фильм рассказывает о жизни и творчестве легендарной рок-группы, в частности, и о фронтмене группы. В украинском прокате фильм имеет название "Фредди Меркьюри", пишет segodnya.ua.

В картине будет показана история группы Queen от начала ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Кинокритики уже успели отметить, что актер имеет невероятную схожесть с Фредди Меркьюри. Еще в прошлом году журнал Entertainment Weekly опубликовал первый кадр с Рами.

Кроме вокалиста Рами Малека ("Мистер Робот") в ленте также сыграют: в роли барабанщика Роджера Тейлора – Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли (сериал "Джеймстаун"), басиста Джона Дикона – Джозеф Маццелло ("Парк Юрского периода").