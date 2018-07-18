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«После баррикад за полторы минуты нас опять затопило»

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  • 18.07.2018, 15:11
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Как заведения на Революционной спасались от потопа с помощью мешков с песком.

Вчера в Минске опять шел ливень и реконструированную улицу Революционную затопило в третий раз. Но заведения, которые подтапливает больше всего, теперь были готовы к форс-мажору — на входе к зданиям установили баррикады из мешков с песком. Журналисты tut.by узнали, спасли ли они заведения от потопа.

К новому потопу в салоне «Сороки» на Революционной, 7 подготовились лучше — установили несколько мешков с песком на входе. Администратор Наталья рассказывает, что МЧС приехало за четыре минуты, но воду на улице откачивали в течение 30 минут.

— После баррикад за полторы минуты нас опять затопило, но мы поставили мешки. Все равно «предбанник» затопило сантиметров на 10, а в зале уже совсем чуть-чуть было воды. Немного все же придержали. Мы положили еще заранее все свои простыни и тряпки. Исходя из того, что было позавчера, то в этот раз было, конечно, полегче.

По ее словам, салон все равно будет продолжать работу и в ливни, хоть клиентам приходятся заходить и выходить через окно. Строить укрепления тут будут и при следующих объявлениях о ливнях.

В баре «Закон бутерброда» администратор Марта говорит, что вчера заведение хорошо пережило ливень. Хотя за день до этого их офис затопило на максимальной отметке до 180 сантиметров.

Такие баррикады были у офиса бара в день ливня

— Вчера все было в порядке, потому что мы хорошо укрепились. Нам помогли баррикады. Воды вчера была достаточно — вся улица была залита, но в офис у нас не залило, все нормально. Была небольшая лужа, но она ни на что не повлияла.

В баре сказали, что снова будут укрепляться при неблагоприятном прогнозе погоды.

Вход к шоуруму Goodoo на Революционной, 14, который находится на первом этаже, вчера тоже был перекрыт мешками с песком. По словам администратора магазина, заведение опять заливало.

— Мешки нам вообще не помогли, все началось заново. Но вода была не невысоком уровне. С мебелью у нас все в порядке, знаем, что результат непогоды затронул соседние магазины — у них даже склады пострадали. Будем снова что-нибудь предпринимать, но если бы это все так просто решалось. Все что мы можем — это отправить жалобу, а что с этими потопами делать — не от нас зависит.

Отметим, что до реконструкции Комсомольской во время ливней часто затапливало кафе «Моя дорогая». Администратор кафе говорит, что теперь у них такой проблемы нет.

— Мы свое уже оттонули. У нас теперь все замечательно, ливневки работают. Мы в этот раз даже не укреплялись, хотя раньше всегда тонули первыми.


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