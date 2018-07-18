В Таиланде выписали из больницы спасенных из пещеры подростков 18.07.2018, 15:24

Школьники с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной пресс-конференции.

В Таиланде выписали из больницы членов подростковой футбольной команды и их тренера, которые были спасены из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Об этом сообщает телеканал Channel Asia.

Подростки в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер находились в больнице с прошлой недели. Они были помещены на карантин из-за признаков инфекции.

Ожидается, что подростки с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной пресс-конференции, где ответят на вопросы прессы.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Спасательная операция успешно завершилась 10 июля. Удалось освободить 12 подростков и их тренера.