Лучшая медицина в Беларуси? 14 Виктор Горбачев

18.07.2018, 15:37

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Может я что-то путаю? Подскажите.

Ежедневно на каналах ТВ и по разным каналам радио я вижу и слышу призывы о помощи. Финансовой. Ну, типа, мальчику или девочке нужна помощь. Деньгами. Счета. Банки. Номера. Всё указано. Все чики-пуки. И очень нужна. Быстро. И не хватает малость. Ну, тысяч 50 или 100 в у.е. Кто сколько может. Ах! Главное-то не в бабках. Главное - что тут это не лечится и наши врачи этого не могут. А могут там. Или в Германии, или в Израиле, Испании. Страны разные. И надо туда вывозить. Кроме Беларуси. А лечить надо наших. Но там. А не тут.

Однако. Чуть ли не каждый день визги со всех сторон. Мы, в медицине, лучшие!!! Все к нам! Ну и??? Толи я что- то не кумекаю, толи разводят по полной. И, мы не лучшие?

Подскажите. Может кто из читающих этот пост видел что-то похожее за пределами нашей страны? Ну, например в Германии или Швеции. Типа, там идет информация по телевизору про оказание финансовой помощи Ингред или Генриху...сумма такая-то. И самое мне важное знать; - может там звучит в конце, что их надо направить на лечение в Беларусь, так как больше эта операция нигде не делается.

Типа, у нас лучшая медицина.

А вы знаете, что у нас, в Борисове, недавно установили и начал работать аппарат МРТ? Первый такой в Минской области !! Понимаете? 2018 год! Первый - во всей Минской области!

А в остальном - да. Наверное, мы лучшие.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»