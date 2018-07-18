Названы лучшие идеи для отпуска в Хорватии 1 18.07.2018, 15:54

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Фото: pixabay.com

Отдых в этой стране может запомниться надолго.

Живописная Хорватия предлагает туристам широкие чистейшие пляжи Адриатики в окружении сосен и скал, хлебосольную кухню и лечение на минеральных источниках, пишет lemonade.style.

Кто-то наслаждается потрясающей экологией страны: чистейшим морем и пляжами, где вместо нелепых пляжных зонтиков возвышаются сосны, а прибрежные воды прозрачны на десятки метров. Кто-то выбирает целебную силу земли и воды — благо, в Хорватии целых 20 минеральных источников и одно месторождение уникальной лечебной нефти.

Фото: pixabay.com

Столица Хорватии Загреб — крупнейший город в стране, но по европейским меркам довольно компактный. В Загребе, особенно в его историческом центре, прекрасно сохранилась средневековая архитектура. Там много красивых дворцов и соборов, зеленых парков и маленьких кафе с верандами. Исследовать город лучше всего пешком, так как во-первых, он небольшой, а во-вторых, проехать по узким улочками в центре бывает довольно проблематично.

Хорватия условно делится на три курортные зоны.

Полуостров Истрия известен своими живописными видами на Адриатическое море, чистой водой и близким соседством с Италией (всего 3,5 часа по морю до Венеции – прием. ред.). Пляжи на Истрии не самые удобные: крупная галька и бетонные платформы, но зато здесь довольно прохладно даже в разгар летнего сезона.

Любителям средневековой романтики стоит съездить в Ровинь, Пулу и на остров Крк, для молодежи отлично подойдет Медулин (одно из немногих мест в регионе, где встречаются песчаные пляжи и можно заняться дайвингом – прием. ред.). А те, кто ищут спокойный отдых ждет Ловран, а желающим поправить здоровье можно посетить Опатию.

Фото: pixabay.com

Средняя Далмация подходит для отдыха с детьми. Здесь мелкогалечные пляжи с удобным пологим входом в море, а на берегу есть вся развлекательная инфраструктура. Тучепи и Бака-Вода считаются лучшими курортами для семейного отдыха. На острове Брач тоже прекрасное побережье с мелкой галькой, но это место давно облюбовали нудисты, так что эти пляжи больше подходят для взрослых.

Южная Далмация — это горы и острова. Здесь выращивают устриц и производят самое знаменитое в стране вино “Дингач”. В районе Дубровника есть песчаные пляжи, но в основном берег каменистый. По версии ЮНЕСКО Дубровник входит в тройку самых красивых городов эпохи Ренессанса наряду с Амстердамом и Венецией.

Фото: pixabay.com

Чтобы отдых принес вам только положительные эмоции, соблюдайте правила безопасности. Не носите с собой крупную сумму денег и не демонстрируйте при большом скоплении народа дорогостоящую технику, чтобы лишний раз не соблазнять воришек.

В Хорватии яростно борются с неплательщиками налогов, поэтому нужно брать чек в магазине каждый раз, даже если покупаете мороженое или бутылку воды. Если этого не сделать, вас могут заподозрить в сговоре с хозяином торговой точки, который уклоняется от налогов. За это тоже полагается штраф.

Также, строго запрещено добывать кораллы — это грозит не только штрафом, но и возможным арестом.

Под запретом и курение в общественных местах, это касается и пляжей. Для курильщиков у входов на пляж стоят специальные урны, там можно дымить сколько угодно.

Фото: pixabay.com

Путешествую не забудьте об друзьях и родных – привезите приятный сюрприз. Самый распространенный местный сувенир — вино.

Из традиционных народных изделий — красивые кружева Долмацких островов, вышивка ручной работы, деревянные резные вещицы, изделия из шерсти и кожи, ковры, керамика, национальные костюмы и гобелены. Также можно приобрести изделия из кораллов, которые встречаются здесь на многих островах.

Фото: pixabay.com

Порадуйте себя попробовав новые для себя блюда из национальной хорватской кухни. К примеру далматинский или истринский “пршут”- вяленое мясо, пашский или личский сыр, овечий сыр.

В Далмации, на островах и в Истрии основные блюда — рыба и морепродукты, а также “паштицада” -тушеное мясо и вареная баранина. Другие популярные хорватские деликатесы: “чобанац” — “пастушье” рагу из разных видов мяса, щедро приправленное паприкой, “штрукли” — макароны с сыром, “полице” — запеченый картофель с беконом.

На побережье непременно стоит попробовать дорогостоящие блюда с трюфелем, истрийский суп “манештра”. На сладкое рекомендуем отведать шоколадные деликатесы “баядера” и “гриот”.