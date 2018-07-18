Бывший вратарь минского «Динамо» перешел в состав шестикратного чемпиона Чехии 18.07.2018, 15:57

Ян Шелепнев

Фото: pressball.by

Ян Шелепнев провел восемь матчей за минское «Динамо», отразив 91,1% бросков.

Белорусский голкипер Ян Шелепнев заключил контракт с чешским клубом «Всетин», сообщает tut.by со ссылкой на официальный сайт команды.

Ранее Шелепнев выступал за «Динамо-Шинник» (МХЛ), а в чемпионате Беларуси защищал цвета «Немана» и «Динамо-Молодечно». Есть в карьере 25-летнего вратаря и опыт игры в КХЛ. Он провел восемь матчей за минское «Динамо», отразив 91,1% бросков.

Последний сезон Ян Шелепнев отыграл в Азиатской лиге за «Сахалин». Команда выиграла регулярный чемпионат, но уступила в полуфинале плей-офф.

«Всетин» — лучший чешский клуб 1990-х. В это время команда шесть раз становилась чемпионом страны. В середине 2000-х у команды начались финансовые проблемы. Клуб был расформирован. Через два года «Всетин» был возрожден, но начал подъем с низших дивизионов. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место во втором дивизионе, где будет выступать и в этом году.