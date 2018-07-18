закрыть
18 июля 2018, среда, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Молния ударила в полуметре от минчанки

1
  • 18.07.2018, 16:02
  • 2,698

Вчера Минск опять накрыла стихия – ливень и гроза.

Деревья повалило, улицы затопило, а минчанка Ольга Мороз находилась в полуметре от трагедии. Она опубликовала в «Фейсбуке» видео, на котором разряд молнии бьет в землю прямо возле нее.

– Из физических ощущений только ослепило на пару секунд. А так испугалась, очень. Когда это произошло, я быстрым шагом пошла к машине и видела, какими глазами на меня смотрел мужчина, сидящий в авто; мне кажется, он видел, – рассказала Ольга CityDog.by. – На самом деле я много позже осознала, что произошло и что могло бы произойти. Родные отругали за то, что чувства самосохранения нет.


популярное за неделю

Мнение

До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле
Карета превращается в тыкву
Карета превращается в тыкву Алесь Чайчиц