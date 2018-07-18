Видеофакт: Молния ударила в полуметре от минчанки 1 18.07.2018, 16:02

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Вчера Минск опять накрыла стихия – ливень и гроза.

Деревья повалило, улицы затопило, а минчанка Ольга Мороз находилась в полуметре от трагедии. Она опубликовала в «Фейсбуке» видео, на котором разряд молнии бьет в землю прямо возле нее.

– Из физических ощущений только ослепило на пару секунд. А так испугалась, очень. Когда это произошло, я быстрым шагом пошла к машине и видела, какими глазами на меня смотрел мужчина, сидящий в авто; мне кажется, он видел, – рассказала Ольга CityDog.by. – На самом деле я много позже осознала, что произошло и что могло бы произойти. Родные отругали за то, что чувства самосохранения нет.