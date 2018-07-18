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В Кремле исказили фразу Путина о референдуме в Крыму

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  • 18.07.2018, 16:23
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Пропагандисты «подкорректировали» речь главы Кремля в Хельсинки.

Кремль в стенограмме речи президента России Владимира Путина на саммите в Хельсинки изменил скандальную цитату об организации незаконного референдума в Крыму, сообщает "Европейская правда".

Напомним, на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом Путин сказал: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, c уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все".

В расшифровке, опубликованной пресс-службой Кремля, второе "мы" в этом предложении пропущено. То есть Кремль убрал упоминание о том, что фактически Россия была организатором референдума.

Скрин с сайта Кремля

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