«UBER Gondola на Революционную, пожалуйста»
- 18.07.2018, 16:47
Реакция минчан на потопы на пешеходных улицах.
За последнюю неделю отреставрированные Революционную и Комсомольскую затапливало уже трижды. «Мінская спадчына» утверждает, что причина в коллекторе на Немиге, который «не справляется со сточными водами», пишет the-village.me.
«Минскпромстрой» пеняет на водовод, не способный быстро пропустить такие объемы воды, и обещает перенаправить потоки в уже упомянутый коллектор.
А пока власти спорят, кто виноват, владельцы заведений на пешеходных улицах спасаются мешками с песком и закупаются уточками для ванн. Журналисты собрали реакцию соцсетей на затопление Революционной и Комсомольской.
Блогер-урбанист решает проблемы на Революционной pic.twitter.com/b5ximGI3i0— Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 17 июля 2018 г.
В Минске хорошо. pic.twitter.com/wlghTaHJGx— Крывавы кісулькін (@hramadzianski) 17 июля 2018 г.
Предлагаю Комсомольскую и Революционную перманентно затопить и за деньги катать там туристов на гондолах.— Aleksei Isachenko (@BoomeArt) 17 июля 2018 г.
А зимой Велком может там устраивать соревнования по бобслею, а средства перечислять детям.— Aleksei Isachenko (@BoomeArt) 17 июля 2018 г.
UBER Gondola на ул. Революционную, пожалуйста pic.twitter.com/F0ngmqgT0L— spicy carrot (@vilkina) 13 июля 2018 г.