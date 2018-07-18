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«UBER Gondola на Революционную, пожалуйста»

  • 18.07.2018, 16:47
Фото: @vilkina

Реакция минчан на потопы на пешеходных улицах.

За последнюю неделю отреставрированные Революционную и Комсомольскую затапливало уже трижды. «Мінская спадчына» утверждает, что причина в коллекторе на Немиге, который «не справляется со сточными водами», пишет the-village.me.

«Минскпромстрой» пеняет на водовод, не способный быстро пропустить такие объемы воды, и обещает перенаправить потоки в уже упомянутый коллектор.

А пока власти спорят, кто виноват, владельцы заведений на пешеходных улицах спасаются мешками с песком и закупаются уточками для ванн. Журналисты собрали реакцию соцсетей на затопление Революционной и Комсомольской.


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