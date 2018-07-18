На Кипре снова могут начаться переговоры об объединении 18.07.2018, 16:54

Генеральный секретарь ООН лично курирует перезагрузку переговоров.

Переговоры о воссоединении Кипра могут возобновиться, а новый представитель ООН начал проводить встречи со всеми сторонами, пытаясь перезапустить переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр отметил, что это "очень важно развитие", что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил отправить своего представителя Джейн Холл Лют, чтобы посетить все стороны. Холл Лют начнет свой тур с посещения Кипра 23 июля, где она встретится с президентом Никосом Анастасиадесом.

После этого Холл Лют посетит Турцию, Грецию, Великобританию и ЕС, чтобы изучить возможность возобновления переговоров. Турция, Греция и Великобритания являются "гарантами" процесса воссоединения Кипра под руководством ООН.

"Наш четкий политический подход заключается в том, что нынешний статус-кво не может быть решением кипрской проблемы. Мы хотим больше, чем кто-либо, решить кипрскую проблему, и мы надеемся, что усилия госпожы Лют приведут к возобновлению переговоров", - сказал Христодулидес.

Переговоры под руководством ООН по урегулированию спора на Кипре закончились без заключения соглашения в январе прошлого года.

Христодулидес отметил, что эта попытка была "ближайшей к решению" с 1976 года. По его словам, впервые обсуждалась "суть" кипрской проблемы, вопросы безопасности и гарантий.

Стороны пытаются достичь соглашения о безопасности и присутствии турецких сил на острове вместе с политическими переговорами о всеобъемлющем федеральном регулировании.

В Никосии заявляют, что именно настойчивостьТурции в вопросе сохранения гарантий и ее войск на территории острова привела к провалу переговоров под эгидой ООН.