Польша может стать газовым центром в регионе 18.07.2018, 17:41

Польская компания Gaz-System увеличит инвестиции до 2 миллиардов злотых в год.

По оценке экспертов, в настоящее время на газовом рынке наблюдается своего рода революция, передает «Радио Польша». По словам председателя компании Gaz-System Томаша Стенпеня, на этом рынке во всем мире, в том числе и в Польше проходят большие изменения. Благодаря таким инвестициям как газопровод Baltic Pipe, расширению газопорта в Сьвиноуйсьце или соединению с другими странами Польша может стать газовым центром в регионе. Речь идет об обороте и хранении голубого топлива.

«Изменения заключаются в том, что всё меньше подписывается долгосрочных контрактов, связанных с закупками газа, а больше – краткосрочных, благодаря чему достигается гибкость в принятии решении и открывается возможность участия в аукционах. Появляются газовые биржы, так называемые хабы, где в одном месте сосредотачивается много источников голубого топлива. Для этого создается соответствующая инфраструктура», - говорит Томаш Стенпень.

Томаш Стенпень также отмечает, что в последние несколько лет компания Gaz-System выделяла на инвестиции в среднем около 1 млрд злотых. В ближайшие время сумма капиталовложений увеличится до 1,5-2 миллиардов злотых в год.

«Наши инвестиции группируются в несколько программ: международные проекты, в частности флагманский газопровод Baltic Pipe между Данией и Норвегией, а также газопроводы в Литву и Словакию, по которым уже приняты инвестиционные решения. В планах проекты, связанные с Украиной и Чехией. Кроме того, есть немало газопроводов внутри Польши», - отмечает глава Gaz-System.

По мнению экспертов, после 2022 года, когда закончится долгосрочный ямайский контракт, благодаря новым инвестициям Польша сможет стать независимой от поставок газа из России.