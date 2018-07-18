Авиапассажир снял на видео крушение своего самолета 1 18.07.2018, 18:33

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Путешественник сидел в районе левого крыла, когда двигатель самолета загорелся.

Пассажир авиалайнера, который разбился в Южной Африке 10 июля, снял падение на видео, сообщает News.com.au. Путешественник сидел в районе левого крыла, когда двигатель самолета загорелся.

«Становится всё хуже и хуже. Всё становится очень плохо», — говорит мужчина за кадром. Еще один человек советует пристегнуться. Несмотря на удар самолета о землю, запись видео продолжилась, хотя на некоторое время изображение стало черным.

Затем в кадре появился задымленный салон лайнера и послышались стоны пассажиров.

В результате крушения самолёта погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.