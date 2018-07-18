Миллиардер Марк Ласри: Bitcoin подорожает до $40 тысяч 3 18.07.2018, 18:59

Инвестор уверен, что в будущем монету начнут использовать гораздо чаще, поэтому ее цена увеличится.

Биткоин становится все более доступным для торговли, так как рынок постоянно развивается, уверен инвестор-миллиардер Марк Ласри. В ближайшее время монета начнет более широко использоваться, слова главы хедж-фонда Avenue Capital Group передает РБК со ссылкой на CNBC.

«По мере того, как биткоин все больше входит в мейнстрим и становится доступен для торговли на большем количестве рынков, ставка на криптовалюты для меня становится более верной», — сказал предприниматель.

Он отметил, что инвесторы могут рассчитывать на рост своих капиталов в 5-10 раз, если они держат средства в биткоине в срок от трех до пяти лет. В декабре Ласри сказал, что вкладывает в цифровые деньги собственные активы и сожалеет о том, что не купил первую криптовалюту, когда ее цена не превышала $300.

Миллиардер считает биткоин наиболее перспективной монетой. Он уверен, что первая криптовалюта может принести наибольший доход в долгосрочной перспективе.

Ранее аналитики Shrimpy выяснили, что «холдинг» — не самая оптимальная торговая стратегия для цифровых денег. Они уверены, что гораздо более выгодно перебалансировать портфели в зависимости от ситуации на рынке.