Павел Северинец: Начинаем тотальный бойкот бизнеса Зайдеса 18.07.2018, 19:07

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Фото: svaboda.org

Защитники Куропат переходят в активную фазу защиты урочища.

Об этом заявил «Радыё Рацыя» сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец на специальной пресс-конференции около самого ресторана «Поедем поедим», который построен рядом с мемориалом жертвам сталинских репрессий в Куропатах.

- Бойкот собственникам полный. Не сотрудничать с ними. Мы будем просить, чтобы им не выдавали визы. Чтобы их машины не пускали дальше белорусской границы. Будет бойкот посетителей, которые приезжают сюда и таранят машинами ряды защитников, которые испытывают особое удовольствие от посещения «Поедем поедим». Мы будем размещать их фотографии и фотографии их машин в соцсетях и призвать просто не здороваться с ними, прекращать отношения с такими людьми, потому что то, что они делают, это просто аморальное поведение. Будем призывать к бойкоту фирмы, которые поставляют продукты в «Поедем поедим».

Уже переданы обращения в «Лидское пиво», «Мороз Продукт»и другие, всего пока в 4 фирмы. В четверг начнется бойкот еще одного минского ресторана, принадлежащего владельцу «Поедем Поедим» - «Гранд Кушавель». А в пятницу, 19 июля, состоится заседание штаба общественного бойкота ресторану «Поедем поедим» и всех причастных к нему лиц, - рассказал Павел Северинец.