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«Допускал систематическое унижение чести и достоинства»

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  • 18.07.2018, 19:18
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В Дзержинском районе рядового осудили за дедовщину.

Суд Дзержинского района вынес приговор солдату-срочнику, обвиняемому в дедовщине. Его признали виновным в насилии и издевательстве над сослуживцем, передает tut.by.

Как следует из материалов дела, «обвиняемый А., проходя срочную военную службу в воинском звании „рядовой“, являясь лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, допускал систематическое унижение чести и личного достоинства рядового М., в том числе во время занятий по подготовке к спортивным соревнованиям, нанес не менее 3 ударов боксерской перчаткой по руке рядовому М. из-за его отказа выполнять физические упражнения».

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщает пресс-служба Минского областного суда.


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