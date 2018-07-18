Пять стран присоединились к продлению санкций ЕС в отношении Крыма 18.07.2018, 19:35

Черногория, Албания, Норвегия, Грузия и Украина поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма.

Об этом говорится в заявлении высокой представительницы ЕС, сообщает eurointegration.com cо ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"18 июня 2018 Совет ЕС продлил ограничительные меры по Крыму до 23 июня 2019 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, член Европейской зоны свободной торговли, а также Грузия и Украина, поддержали эти меры", - говорится в заявлении.

18 июня Совет ЕС решил продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.