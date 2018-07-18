Семь секретов развития феноменальной памяти 5 18.07.2018, 19:41

1,619

Несколько советов, которые сделают вашу память намного сильнее.

Часто человек замечает за собой, что он стал иногда забывать разную информацию. К примеру, имена некоторых людей, важные даты, номера телефонов и так далее. Все это связано с тем, что наша память, как и любая мышца нашего тела, хочет чтобы ее время от времени тренировали. Ведь без должной тренировки она становится слабой и не способной на хранение большого количества информации. Для того чтобы ваша память даже спустя многие годы радовала вас отличной работой, необходимо ее тренировать и не забывать об главных принципах ее работы и профилактики. Poznaysebia.com дает несколько советов, которые сделают вашу память намного сильнее.

Используйте другие методы запоминания

Нас еще со школьной скамьи учат запоминать информацию методом, большого количества повторений. Такой метод малоэффективный и имеет ряд минусов. Ведь повторяя информацию вы не стараетесь придать ей определенную форму в виде образа. А как известно наша память запоминает информацию используя разные образы. Поэтому вам будет полезно узнать, другие более эффективные способы запоминания информации. Сейчас их очень много, главное их искать и использовать.

Воспоминание

Здесь все просто. Вас никто не заставляет вспоминать то, что было много лет назад. Ваша главная задача вспомнить то, что было на протяжении всего дня. Удобно таким упражнением заниматься вечером. Именно тогда ваш ум расслабляется, и вы спокойно можете поиграть в эту игру, которая к тому же отлично тренирует память.

Создавайте образ

Для запоминания информации вам нужно научиться использовать ассоциации. Для этого вы должны представить в своей уме образ, которые имеет много общего с информацией для запоминания. Такой метод поможет вам запоминать информацию намного качественнее и ярче.

Перескажите информацию другому человеку

Говорят, что человек, который учит других, сам постепенно начинает понимать свой предмет более качественно. Поэтому будет полезно пересказывать полученную информацию другим людям или просто записывать ее на бумаги, вспоминая все самое главное.

Считайте в уме

Подсчет в уме способен развивать не только ваши арифметические способности, но и благоприятно сказывается на вашей памяти. Поэтому каждому человеку важно иногда решать задачи и примеры из школьной программы. Также вы можете использовать любые задачи связанные с числами.

Читайте книги

Чтение не только развивает воображении и словарный запас, но и позитивно влияет на вашу память. Книги заставляют ваш мозг создавать много образов, которые формируют сюжет книги. Также и ваша память работает посредством создания образов. Читая книги, вы делаете свою память гибкой, и она с легкостью создает необходимые образы информации в своей голове. Также вы можете учить отрывки из книг или стихи. Это поможет вам развить феноменальную память.

Изучайте иностранные языки

Изучения иностранных языков полезно для памяти и развития вашей личности. Кроме практической пользы вы учитесь запоминать новые слова, фразы, строить сложные смысловые конструкции в голове. Все это очень полезно для развития памяти.

Заключение

Главное не забывайте, что развитие памяти зависит от усилий, которые вы прикладываете. Поэтому не ленитесь и начинайте уже сегодня, по несколько минут в день работать над развитием своей памяти. И в скором времени она станет намного сильнее и гибче.