Белорусский рубль обвалится вслед за российским? 18.07.2018, 19:54

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Прогноз эксперта.

Курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю продолжат расти из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Райффайзенбанка. Tut.by поговорил с экспертом о перспективах российского и белорусского рублей.

По мнению аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля, пишет lenta.ru. Райффайзенбанк прогнозирует цену в коридоре 65−70 российских рублей за доллар уже в течение года.

Вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в правительстве еще с 2017 года. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов предлагал либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

— Не исключено, что в ближайшие два-три месяца обменный курс российского рубля может снизиться к доллару США. Однако этот тренд обусловлен не изменением регулирования на российском валютном рынке, а скорее укреплением доллара на мировом валютном рынке, — отмечает финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

Так, за первые полтора года нахождения у власти президента США Дональда Трампа показатели американской экономики существенно выросли. Инфляция находится около 2,1% в годовом исчислении, безработица на рекордно низком уровне в 3,8%, а фондовый рынок на исторических максимумах, уточнил аналитик.

— Особенно активно растет высокотехнологичный сектор. Только индекс NASDAQ за июнь−июль 7 раз обновлял исторический максимум. Великая пятерка технологичных гигантов FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) обеспечили более 80% (!) роста индекса S&P 500 в этом году. Это реальное развитие цифровых технологий, про которые так много все говорят и пишут, — поясняет Михаил Грачёв. — Но пока все говорят, Америка развивается, а инвесторы голосуют ногами, выводя доллары с развивающихся рынков и инвестируя капиталы в экономику США. Отсюда такой интерес к американской валюте, который будет только усиливаться.

Эксперт также обращает внимание на то, что набирает обороты торговая война между США и Китаем. «Еще совсем не ясно, чем и когда это все закончится, но очевидно, что победителей в ней не будет и ущерб может понести вся мировая экономика», — добавляет Михаил Грачёв.

— Российский рубль в этой ситуации выглядит предпочтительнее остальных валют развивающихся рынков. Россию уже обвиняют, что благодаря консервативной политике Центробанка она переманивает инвесторов из Турции, Бразилии и Польши.

Яркой иллюстрацией этого является двух-трехкратный спрос на российские облигации федерального займа, что провоцирует спрос на российскую валюту. Не исключено, что итоги встречи Трамп — Путин в Хельсинки также поддержат российский валютный рынок. Поэтому обвал российского рубля маловероятен.

Переходя к белорусскому рынку, эксперт говорит, что можно ожидать, что доллар США будет расти в цене и у нас. Курс пары может подняться до USDBYN 2,0010-2,0020. Евро, наоборот, может снизиться в цене до EURBYN 2,2, а российский рубль, скорее всего, останется около текущих котировок RUBBYN 3,1 за 100 российских рублей.