В Североуральске начались драки за питьевую воду 4 18.07.2018, 20:01

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Питьевой воды в городе нет уже три дня.

Североуральск, где из-за обвала русла реки Калья вода из-под крана с 16 июля непригодна для питья, погрузился в настоящий хаос. Машины, которые должны были завезти воду в город, — сломались. В магазинах люди рвут паки с водой из рук друг у друга. Толпы жителей уже несколько часов стоят в очередях в пунктах выдачи воды и записываются в списки — только так воду можно будет получить на руки, когда ее, наконец, привезут. Причем при себе надо иметь паспорт.

В Североуральске до сих пор не начали выдавать жителям питьевую воду. Сразу несколько горожан рассказали Znak.com, что на пунктах выдачи воды стоят большие очереди. Людей записывают в списки, указывая их паспортные данные, для того чтобы выдать им по 2 литра воды на руки при наличии паспорта, когда она, наконец, поступит в город.

«Людей записывают в списки и говорят приходить позже, но до 6 вечера», — рассказала местная жительница. По ее словам, в списках нужно указать фамилию, имя, отчество, свои паспортные данные, в том числе адрес проживания, и на какое количество человек берешь воду. «Люди или записываются и уходят, либо ждут. На главной площади людей довольно много», — добавила она.

«Мы ходили, записались, ушли — ждем. Ничего не знают сами», — поделилась Анастасия Бондюгова.

Депутат городской думы Виктор Ильин рассказал Znak.com, что обошел несколько точек раздачи воды, анонсированные мэрией.

«Обещали в 13 часов выдавать по 2 литра на человека. Народ стоит по всему городу — мучаются. Составляются списки, записываются паспортные данные почему-то. Замглавы Владимир Паслер говорит, что это нужно для строгой отчетности.

Но пока все это бесполезно. Говорят, что машины сломались. Начинаются отговорки. Народ так и стоит на улицах сейчас», — сказал Ильин.

Между тем, по его данным, в 7-й микрорайон вместо обещанных 1000 пятилитровых бутылок привезли всего 100. «Народ уже драться начал из-за воды. А люди, которые привезли воду, их еще и унижают: "Что вы как животные! Выстройтесь по одному!" Но люди стояли на жаре, кто с 12:00, кто с 13:00, народ разъяренный», — поделился депутат.

По его данным, больше воды не подвезут, поскольку мэрии не удалось договориться с торговой сетью «Монетка». «Они согласились только за предоплату. Вода, может быть, будет только завтра, когда дадут предоплату», — добавил Ильин.

Администрация Североуральского городского округа, пытаясь успокоить жителей, сообщает о ситуации с подвозом воды в официальной группе «ВКонтакте» в режиме онлайн. Около 15:00 мэрия подтвердила, что поставка воды в город сорвалась «по техническим причинам». А около 16:00 сообщила, что машина отгружается и в ближайшее время вода поступит в указанные пункты выдачи. Кроме того, цистерна с водой будет стоять на площади, чтобы набрать здесь воды, нужно будет взять с собой емкость.

«Приносим свои извинения. Призываем соблюдать спокойствие. Вода поставляться будет», — подчеркивают в мэрии.

Но спокойствия у граждан уже не осталось. В популярной группе «Подслушано Североуральск» в соцсети «ВКонтакте» люди пишут гневные сообщения. Некоторые ждут в пунктах выдачи с 12:30.

Горожане возмущены не просто отсутствием воды, но и тем, на каких условиях ее собираются выдавать, в частности ограничением в 2 литра на человека. «У меня ребенок-инвалид, и у него пошла сыпь на воду из-под крана. И что мне делать с этими двумя литрами? В какое место засунуть? На ребенка, даже если только обтирать его, уходит около 10 литров в сутки!» — написала одна местная жительница.

«Два литра воды нужно будет получать с паспортом! Я в Украине с ее разорванными трубами и ЛЭП брал столько, сколько было необходимо, да и в сирийской пустыне никто ксиву не требовал за воду, канистрами брали. Стыдно за администрацию и страшно за детей, стариков», — поддержал ее еще один горожанин.

«Два литра, и с паспортом. Это фиаско… Я не удивлюсь, если потом в квитанции ЖКХ включат стоимость воды выпитой», — добавил другой житель Североуральска.

Впрочем, есть и те, кто призывает остальных набраться терпения. Часть горожан отмечает, что можно остудить воду из-под горячего крана или съездить за питьевой водой на родник. Ограничение мэрии некоторые оправдывают тем, что вода покупается за бюджетные средства, за которые потом нужно будет отчитаться.

Паника в городе уже привела к ажиотажу в местных магазинах. Депутат Виктор Ильин отмечает, что бутилированная вода закончилась в продаже еще вчера, ее потихоньку завозят, но пока этого количества недостаточно. «В магазинах уже нет никакой воды, сразу же во вторник все смели», — говорит он. В соцсетях местные жители это подтверждают.

«Сейчас была в магазине. Такой хаос… Даже противно смотреть. Трясутся, паки разрывают, воду хватают. Ужас просто», — написала одна из местных жительниц. Другая женщина заметила, что цены на воду в бутылках сразу выросли.

Жителям Североуральска понятно, что в техногенной катастрофе нет вины администрации города. Но ЧП показало, что власти к такому оказались совершенно не готовы, и в этом состоит главная претензия к мэрии.

Фото: Алла Брославская / городская газет «В каждый дом»

Как рассказал Znak.com депутат Виктор Ильин, глава городского округа Василий Матюшенко и директор местного водоканала Аман Карасаев находятся в отпусках и прерывать их из-за катастрофы в городе не собираются.

«Все докладывают, что все под контролем, но факт налицо: город стоит, матерится, бабушки и дедушки несколько часов в очереди за водой. Конечно, это катаклизм природного происхождения, а не вина администрации. Но с точки зрения организации — город не готов к таким вещам», — подчеркнул Ильин.

Очевидно, что его позицию разделяют и другие жители города.

В соцсетях люди предлагают собраться и выдвинуться к зданию городской администрации, чтобы потребовать ответов.

Городская независимая газета «В каждый дом» ведет прямую трансляцию с пунктов выдачи воды, которые пока не действуют. Люди говорят, что будут ждать выдачи воды до упора. «Хотелось бы, чтобы к нам администрация пришла, поддержала, мы бы ее "отблагодарили"», — отметила одни из жительниц города.

Обвал канала реки Кальи произошел 16 июля на территории предприятия СУБР. Вода из разрушенного канала попала в водозабор. СУБР взял на себя обязательство устранить аварию до 19 июля. Пока вода из-под крана непригодна для питья. По данным на 14.00, ее цветность составляла 29,8 при норме 1,5, а мутность была 29,12 при норме 20.