Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира 18.07.2018, 20:29

Самым дорогим спортивным клубом мира признан представитель американского футбола.

Рост популярности футбола во всем мире на фоне прошедшего в России чемпионата мира помог «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу» войти в первую тройку составляемого Forbes рейтинга самых дорогих спортивных клубов мира. Стоимость «Манчестер Юнайтед» за год, по оценке Forbes, выросла на $433 млн (плюс 12%), а «Реала» — на $510 млн (плюс 14%).

Столь быстрый рост помог этим футбольным клубам и «Барселоне», которая подорожала на $424 млн, или 12%, до $4,064 млрд, потеснить самую дорогую бейсбольную команду мира New York Yankees. По сравнению с прошлым годом та подорожала на $300 млн, однако откатилась со второго сразу на пятое место в рейтинге, передает РБК.

Самым дорогим спортивным клубом мира, однако, остался представитель американского футбола — клуб Dallas Cowboys из города Арлингтон, штат Техас. На первое место он, лишив лидерства «Реал», вышел в 2016 году и с тех пор укрепляет свои позиции, подорожав за два года на $800 млн. По оценке Forbes, клуб стоит сейчас $4,8 млрд, то есть на $600 млн больше, чем годом ранее.

В отчете Forbes отмечается, что выручка ($840 млн) и доналоговая прибыль ($350 млн) Dallas Cowboys выше, чем у любой другой спортивной команды. Среднюю прибыль входящих в топ-50 команд Forbes по итогам минувшего года оценил в $103 млн.

Самым дорогим баскетбольным клубом в мире, по оценке Forbes, является New York Knickerbockers, стоимость которого на $300 млн превышает стоимость Los Angeles Lakers — $3,6 млрд против $3,3 млрд. С этими результатами клубы заняли 7-е и 8-е место в рейтинге соответственно.

Представителям Национальной хоккейной лиги вновь не удалось прорваться в топ-50, да и вообще ни один другой вид спорта, кроме футбола, американского футбола, бейсбола и баскетбола, в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира в этом году не представлен. Больше половины членов рейтинга (29 из 50) составляют команды американского футбола, тогда как представителей европейского соккера в топ-50 только семь (в рейтинг также вошли «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси»). Кроме того, в топ-50 вошли восемь баскетбольных клубов и шесть бейсбольных команд.

Минимальная стоимость клуба, необходимая для попадания в топ-50, составила в 2018 году $1,95 млрд. Именно столько, по оценке Forbes, стоит сейчас американский футбольный клуб Cleveland Browns. Всего же в мире, по данным Forbes, сейчас насчитывается 106 спортивных клубов стоимостью более $1 млрд каждый, что на 19 больше, чем в прошлом году.