Почему в ТЦ «Столица» массово закрываются магазины 3 18.07.2018, 20:41

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Что происходит в крупнейшем торговом центре Минска?

«Столица» — первый большой торговый центр, который появился в Беларуси. Когда он открылся, от посетителей не было отбоя, здесь собиралась молодежь, за покупками приезжали иногородние. За последние несколько лет в Минске выросло с десяток торговых центров, и «Столица» перестала пользоваться такой популярностью у минчан. А если зайти туда в будний день вечером, может показаться, что торговый центр «вымер» — магазины переехали, витрины опустели, а покупатели забыли к нему дорогу. Tut.by выяснил, что происходит в старейшем торговом центре Минска и как администрация решает вопрос с пустующими арендными площадями.

Днем, конечно, торговый центр не выглядит таким безлюдным, но большое количество темных павильонов все-таки бросается в глаза. Помещения, где раньше были магазины Mango, Mexx, Sister’s, Savage и другие, теперь ждут новых арендаторов. Из торгового центра ушел даже «Блакіт». Оставшиеся продавцы объясняют это отсутствием покупателей.

— Раньше «Столица» была любимым местом шопинга у многих, здесь тусовалось много молодежи. Теперь, сами видите, в магазинах считанные люди, — рассказывает продавец одного из магазинов. — Это из-за того, что торговых центров сейчас много. И зачем мне из района станции метро «Могилевская» ехать в центр, если там есть свой ТЦ с теми же магазинами, что и в «Столице»? Там, кроме магазинов, есть и развлечения, и удобные фудкорты с едой на любой кошелек. А здесь что? «Маэстро» и фастфуд, который сейчас на каждом шагу продают. Только возле вокзала 4 точки.

К слову, пусто в «Столице» не только в магазинах, но и в кафе. Еще лет 5 назад в том же «Маэстро» нужно было бегать с подносом по всему залу, чтобы найти место. Сейчас свободных мест садись — не хочу.

Другие продавцы видят причину опустения торгового центра в отсутствии рекламы.

— Смотришь «Фейсбук», инстаграм, там и у «Замка», и у «Галереи Минск», и у «Дана Молл» есть страницы с красивыми фотографиями, новостями. А у нас… Может, только на сайте ГУПР упоминание, — говорит продавец. — Нигде никакой рекламы. Только маленькая табличка «Столица» в метро. Если ничего не изменится, торговый центр умрет. После того как открылся «Галилео», все ходят туда. Здесь играет роль даже то, что торговый центр наш находится под землей. На здании «Галилео» видны бренды. Человек смотрит, интересуется и идет туда. Здесь нас не видно. Я работаю в «Столице» уже около восьми лет. Если честно, тоже боюсь за свою работу. Продавцы не справляются с арендой. Не потому, что она высокая, а потому что продажи не идут, покупателей нет.

— Ну это же один из первых торговых центров в Минске. Я сюда захожу с открытия. Правда, в последнее время реже — многие магазины, где я покупала одежду и обувь, съехали, — рассказывает проходившая мимо женщина. — Рекламы «Столицы» я не видела, может, просто не обращаю внимания на такие вещи. Люблю этот торговый центр потому, что здесь нет толп людей.

Молодая пара, которую мы остановили на входе в «Столицу», сказала, что они пришли за кофе.

— По магазинам здесь не ходим. Вообще предпочитаем за границей одеваться. У нас дорого и выбор не тот, — ответили парень с девушкой. — В «Столицу» сейчас иногда только заходим.

— Когда я еще жила с родителями в другом городе, мне подружка-минчанка рассказывала про «Столицу». Это был первый торговый центр, все сюда ходили, — говорит еще одна посетительница торгового центра. — Сейчас как-то он померк на фоне остальных.

Администрация торгового центра и Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома говорят, что некоторые продавцы действительно уезжают, но на их место приходят новые, поэтому ситуация с пустующими торговыми площадями некритичная.

— Профицит (избыток. — Прим. ред.) торговых площадей наблюдается не только у нас, а по всему Минску. Проблемы с этим есть и у других торговых центров. Арендаторы мигрируют, — поясняет Максим Дрозд, первый заместитель начальника управления по эксплуатации торгового центра «Столица». — Торговых центров уже много. Есть еще те, которые планируют открыть.

Сейчас в «Столице» пустует около 17% арендных площадей. Кто-то из арендаторов переехал в другие ТЦ, кто-то просто не осилил аренду.

— Большой процент помещений из этих 17% — это именно те, у кого были проблемы с оплатой аренды. Поэтому они вынуждены были съехать. Однако процесс по поиску новых арендаторов не останавливается. В будущем у нас появится много новых магазинов. Мы ведем переговоры с крупными российскими и белорусскими ритейлерами (компаниями, которые занимаются розничной торговлей. — Прим. ред.). К примеру, у нас открывается большой магазин Оршанского льнокомбината, — говорит замначальника.

По словам Максима Дрозда, большое количество свободных торговых площадей не на руку ни арендодателям, ни самим продавцам. «Нет такого количества ритейлеров, чтобы заполнить все торговые центры. Везде во всех торговых центрах одни и те же бренды, что уменьшает посещаемость торговых центров».

— Трафик уменьшается и за счет того, что у одного и того же ритейлера несколько магазинов в Минске. Соответственно трафик размывается по всему городу, — поясняет замначальника. — Трафик у нас в будний день порядка 20−25 тысяч человек. В выходной — около 30 тысяч. Когда наш торговый центр был один в городе, в выходной или праздничный день к нам приходило порядка 40−45 тысяч человек. Но за последнее время площадь торговых центров выросла в 6 раз. Открылось очень много новых, и они находятся недалеко от нас.

Ощущение, что в торговом центре меньше продавцов и покупателей, чем в других, возникает в том числе из-за того, что он так спроектирован. Все магазины витринного типа, и это тоже дает ощущение пустоты.

— Если зайти в «Галерею Минск» или в тот же «Галилео», там пешеходная улица шириной 3 метра. Поэтому визуально кажется, что много людей, — узкие проходы. А у нас порядка 20 метров. Подземный торговый центр имеет очень много особенностей по части эксплуатации, пожарной безопасности. Широкие проходы в том числе. То, что можно сделать наверху, не всегда можно реализовать под землей, — пояснила администрация торгового центра. — У нас много больших помещений.

В «Столице» были запроектированы магазины по 300−700 квадратных метров. Сейчас таких уже не проектируют, оптимальный размер — 150 квадратных метров. Это тоже осложняет поиски арендаторов, не каждому нужны большие площади. Есть и маленькие помещения, но они заняты. Переделывать что-то не всегда есть возможность, из-за той же пожарной безопасности.

— К примеру, некоторые спрашивают, почему бы не убрать стекла — у нас магазины витринного типа — и не поставить систему антикражи. Но делать этого нельзя, все стекла выполняют функцию противопожарной завесы. После произошедшего с «Зимней вишней» в Кемерове к безопасности в торговых центрах особенно высокие требования.

Насчет рекламы администрация торгового центра говорит, что ее достаточно.

У нас тоже есть страница в инстаграме и «Фейсбуке», — отметил замначальника. — Мы там размещаем все новости, информацию о скидках. Кроме того, у нас есть сайт, где есть вся необходимая информация о торговом центре. Мы постоянно проводим дни скидок, различные мероприятия, в том числе и спортивные, что тоже привлекает к нам покупателей.