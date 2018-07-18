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Официально: захвативший заложницу в Заславле был ее отцом

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  • 18.07.2018, 21:11
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Об этом сообщил СК.

УСК по Минской области устанавливаются обстоятельства происшествия в отделении банка в Заславле, где мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь, сообщает сайт Следственного комитета.

Версию о родстве захватчика и заложницы высказывают также местные жители. По их словам, отец с дочерью пришли в банк за кредитом. Возможно, причиной агрессии со стороны мужчины стал отказ со стороны банка в выделении кредита.


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