закрыть
18 июля 2018, среда, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Samsung посмеялся над iPhone в новой рекламе

  • 18.07.2018, 21:24
  • 2,324

В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X.

В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X, обратив внимание на недостатки продукции от Apple.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании, передает 24tv.ua.

В рекламном видео клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X, когда к ней на скейте подъезжает консультант. Она его спрашивает, на самом ли деле у iPhone X самая лучшая скорость загрузки.

"Кто знает", – отвечает консультант.

И добавляет, что скорость точно лучше, чем в iPhone 8.

"То есть скорость загрузки в iPhone X не выше, чем в Galaxy? А я думала, это смартфон будущего", – говорит клиент.

На что консультант вообще ничего не говорит.


популярное за неделю

Мнение

До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле
Карета превращается в тыкву
Карета превращается в тыкву Алесь Чайчиц