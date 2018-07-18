Видеофакт: Samsung посмеялся над iPhone в новой рекламе 18.07.2018, 21:24

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В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X.

В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X, обратив внимание на недостатки продукции от Apple.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании, передает 24tv.ua.

В рекламном видео клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X, когда к ней на скейте подъезжает консультант. Она его спрашивает, на самом ли деле у iPhone X самая лучшая скорость загрузки.

"Кто знает", – отвечает консультант.

И добавляет, что скорость точно лучше, чем в iPhone 8.

"То есть скорость загрузки в iPhone X не выше, чем в Galaxy? А я думала, это смартфон будущего", – говорит клиент.

На что консультант вообще ничего не говорит.