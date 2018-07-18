Футбольные фанаты недовольны: Зачем мы покупаем билеты и сезонные абонементы? 3 18.07.2018, 21:30

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Билеты на матч «Динамо» Минск - «Дерри Сити» раздают бесплатно через управление идеологической работы исполкома.

В четверг, 19 июля, на реконструированном стадионе «Динамо» состоится первый официальный футбольный матч. В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встретятся минское «Динамо» и ирландский «Дерри Сити». Однако заполнить 20-тысячный стадион футбольными фанатами - задача не из простых. Поэтому власти включили административный ресурс. Сперва в интернете появился факс, который рассылало Министерство спорта по предприятиям, подчиненным министерству.

- Учитывая высокую общественно-политическую значимость данного мероприятия, просим обеспечить предоставление заявок на билеты для сотрудников организации (в соответствии со штатной численностью работников организации количество билетов - от 30 до 50 штук), - сказано в документе.

Но и это не помогло. В распоряжении kp.by оказался документ, который рассылает администрация Фрунзенского района Минска по предприятиям, зарегистрированным на территории района:

- Администрация приглашает ваш трудовой коллектив на футбольный матч, - сказано в документе. - Билеты предоставляются бесплатно.

По вопросу получения билетов нужно обращаться в управление идеологической работы исполкома.

Фанаты недовольны:

- Зачем мы покупаем билеты на матчи и даже сезонные абонементы, если их все равно раздают бесплатно тем, кому они совсем не нужны? - возмущаются фанаты.

Абонемент на сезон с правом посещения всех домашних матчей «Динамо» до начала сезона стоил 50 рублей. Билеты на этот матч стоят от 4 до 6 рублей. Интересно, что десять центральных секторов для покупки билетов заблокированы: видимо, на эти секторы попадут «зрители по разнарядке».