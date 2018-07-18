В Конгрессе США обсуждается введение новых санкций против РФ 3 18.07.2018, 21:42

2,103

После саммита Путина и Трампа республиканцы в Конгрессе решили оживить подзабытый законопроект сенаторов Рубио и ван Холлена.

Законопроект, представленный в Конгресс еще в начале года, предусматривает введение санкций в течение 10 суток после заявления спецслужб о вмешательстве в американские выборы. Введение санкций не требует даже подписи президента. За последние два дня уже несколько влиятельных конгрессменов высказались за рассмотрение законопроекта. Среди них – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, республиканцы Боб Коркер и Чак Грассли, эта же идея обсуждалась и на консервативном телеканале Fox, передает «Голос Америки».

«Мы уже ввели санкции, – прокомментировал ситуацию спикер Палаты представителей и третий человек в государстве Пол Райан. – Если комитет по международным отношениям, финансовый или банковский комитеты считают, что уместны и другие санкции, которые мы еще не ввели в отношении России, я более чем готов их рассмотреть».

Среди идей, изложенных в законопроекте Рубио и ван Холлена, особенно жесткими выглядят те, которые касаются непосредственно России. В случае вмешательства Кремля авторы предлагают заморозить все американские активы российских госбанков, энергетических и оборонных компаний, а также лиц, фигурирующих в «Кремлевском списке» (а это – богатейшие люди не только России, но и всего мира). Кроме того, планируется запретить американским инвесторам работать с российским госдолгом.

Есть у этого закона и критики. Среди них – бывший дипломат Дэниел Фрид, который был одним из авторов уже введенных антироссийских санкций.

«Законопроект будет иметь неприятные глобальные экономические последствия, – заявил Фрид в блоге на сайте политологического центра Atlantic council, – Американские инвесторы будут вытеснены с рынков. Будут взбудоражены энергетические рынки, что нанесет ущерб экономике США и нашим союзникам в Европе и Азии, которые в значительной степени зависят от российских энергоносителей, особенно природного газа. России будет нанесен серьезный экономический удар, но и нам тоже».

Кстати, законодатели-республиканцы обмолвились еще об одной инициативе. Сенатор Кори Гарднер заявил, что составил законопроект, требующий от Госдепартамента США рассмотреть возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма, и сказал, что надеется на скорое его рассмотрение.

«Четыре года назад самолет Малазийских авиалиний, на борту которого было около трехсот человек, был сбит ракетой, пущенной с российской установки, сказал в интервью сенатор Гарднер, – Россия завоевывает территории своих соседей – Грузии и Украины, поддерживает режим Асада (в Сирии) и наших врагов в Афганистане, ведет информационную войну против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы. В этом году, они перешли еще одну “красную черту”, отравив двух человек на чужой территории»

Тем временем эксперты спорят, достигли ли конкретных договоренностей Трамп и Путин на саммите в Хельсинки.

Минобороны России намекнуло, что конкретика в той встрече все-таки присутствовала. Согласно заявлению ведомства, оно готово к обсуждению продления «договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности». Но в Вашингтоне на этот счет – пока тишина. Более того, сегодня представитель Пентагона сказал телеканалу CNN, что переговоры по этим темам пока не планируются.

Нет конкретики и от Дональда Трампа. В среду в «Твиттере» президент США поставил «диагноз» своим противникам, сказав следующее: "Некоторые люди не могут вынести тот факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы начать войну, нежели видеть такое. Это называется «синдромом расстройства Трампа»!"

Кроме того, в эти дни широко обсуждаются сделанные в эфире телеканала Fox News заявления президента, в которых он ставит под сомнение принципы коллективной безопасности, лежащие в основе НАТО. На вопрос – должен ли американский солдат идти защищать Черногорию? – Трамп ответил: «Это очень агрессивные люди. И если они начнут проявлять агрессивность – поздравляю, вы втянуты в Третью мировую войну»

Демократы не собираются мириться с тем, что они считают дружбой Трампа и Путина, и ради национальной безопасности даже готовы пойти на экстренные меры. Например, заставить дать показания в Конгрессе переводчика президента США, который присутствовал на переговорах в Хельсинки.

«И это только то, что мы видели на экранах. Переводчик должен немедленно дать показания в Конгрессе о том, что там было сказано. Если республиканцы действительно возмущены так, как они показывают, они должны сегодня же выписать (переводчику) повестку», – заявил сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди.

А вот бывший директор ФБР Джеймс Коми – отказывается верить республиканцам. В своем твите он написал, что республиканский Конгресс доказал свою несостоятельность в реализации ценностей, которые отстаивали отцы-основатели, а также призвал всех голосовать на промежуточных выборах за демократов.

Отметим также, что Коми всю свою жизнь был республиканцем, но несколько месяцев назад заявил, что теперь не хочет иметь с Республиканской партией ничего общего.