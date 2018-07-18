Геологи дали официальное название нашему веку 18.07.2018, 21:47

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Международная комиссия по стратиграфии утвердила наименование нашего века.

Международная комиссия по стратиграфии утвердила наименование промежутка времени, начавшегося 4200 лет назад и продолжающегося по сей день.

Новое подразделение геологической шкалы получило название «мегхалайский век». Об этом 18 июля сообщается на сайте ведомства. Для датировки истории нашей планеты используются геохронологическая шкала. Она опирается на данные стратиграфии, на чередование слоев горных пород. У геохронологии и стратиграфии разные, но согласованные наборы терминов, обозначающих разные группы временных промежутков, передает teletype.com.

Согласно геохронологии мы сегодня живем в фанерозойском эоне, кайнозойской эре, четвертичном периоде (антропогене), эпохе голоцена. Существует более мелкое деление чем эпоха - век, - но до недавнего времени голоцен не разделялся на века.

Новое официальное издание стратиграфической шкалы дополнилось несколькими новыми подразделениями. В частности, голоцен разделили на гренландский (11 700 - 8 200 лет назад), северогриппианский (8 200 - 4 200 лет назад) и мегхалайский века (начиная с 4 200 лет назад).

Отсчет текущего века установлен в момент начала масштабной засухи, продлившейся около двухсот лет и повлиявшей на множество цивилизаций по всей Земле, в том числе на территории современных Египта, Греции, Сирии и Палестины, а также в Месопотамии, долинах Инда и Янцзы.

Временной отрезок назван в честь индийского штата Мегхалая - именно там расположены пещеры, по натечным образованиям в которых установили время начала засухи.

Некоторая часть научного сообщества отнеслась к новому решению скептически. Во-первых, сам термин «мейгалейский век» слишком молод - его впервые упомянули всего шесть лет назад, а само деление в связи с климатическим событием может не отражать важного события в истории планеты в целом.

Предыдущий век - северогриппианский - начинается с резкого похолодания климата, что геологи связывают с попаданием в северную Атлантику больших объемов пресной воды из растаявших ледников в Канаде, в результате чего оказались нарушены океанические течения.