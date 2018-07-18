Белорусские вузы подвели первые итоги вступительной кампании 1 18.07.2018, 21:59

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17 июля университеты закончили прием заявлений от абитуриентов, которые хотели поступить на бюджет.

Некоторые вузы уже посчитали предварительные проходные баллы и даже составили списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Tut.by собрал специальности, поступить на которые в 2018-м было труднее и легче всего. Заранее уточняем: до официального зачисления баллы на некоторых специальностях могут незначительно меняться.

МГЛУ: 381 — максимум, 312 — минимум

На сайте МГЛУ уже появился список абитуриентов, которых рекомендовали зачислить на дневное на бюджет. В этом году, рассказывают в университете, проходные баллы в вузе примерно такие же, как были в 2017-м.

— Пока мы можем говорить только о предварительных проходных баллах абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет, — описывает ситуацию Татьяна Цыбулева, ответственный секретарь приемной комиссии вуза. — Итоговые данные, скорее всего, будут готовы в понедельник, 23 июля.

Самые высокие баллы Текущий

балл Балл в 2017-м Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (переводческий факультет) 381 378 Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (перевод)», факультет китайского языка и культуры) 381 факультет сформирован в январе 2018 Немецкий язык и второй иностранный со специализацией (переводческий факультет) 375 334 Английский язык и второй иностранный со специализацией (факультет межкультурных коммуникаций) 369 362 (проходной), 357 (полупроходной) Самые низкие баллы Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (преподавание)», факультет немецкого языка) 319 (полупроходной) 316 Французский язык (на базе французского/английского) и второй иностранный со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (преподавание)», факультет романских языков) 319 факультет сформирован в январе 2018 Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный язык со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (преподавание)», факультет немецкого языка) 312 312

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 319, минимум — 191

В Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка заявления подали более двух с половиной тысяч абитуриентов. 800 человек планируется принять на дневную бюджетную форму обучения, 345 — на заочную, рассказывает начальник пресс-службы БГПУ Светлана Шиян.

Без экзаменов в университет решили поступать 156 медалистов и обладателей дипломов ссузов с отличием. По результатам собеседования студентами БГПУ также стали 166 выпускников профильных классов педагогической направленности.

— По сравнению с прошлым годом выпускников педагогических классов, решивших поступать в БГПУ, стало почти на 60 процентов больше, — говорит Светлана Шиян. — Причем 25 процентов из поступавших по собеседованию — юноши.

По предварительным данным, в этом году проходной балл будет выше на 20−40 пунктов (в прошлом году он также вырос).

— Например, на специальности «Психология» проходной балл ожидается 319 (в прошлом — 282), «Логопедия» — 300 (в прошлом — 264). На некоторые специальности конкурс составил 10 человек на место.

Самые высокие баллы Текущий

балл Балл

в 2017-м Психология 319 282 Олигофренопедагогика 307 218 Логопедия 306 333 Самые низкие баллы История и экскурсионно-краеведческая работа 231 316 Дошкольное образование 191 (при плане набора — 145 человек) 192/191

БГМУ: максимум — на стомфаке, минимум — на военно-медицинском (но все равно много)

В Белорусском государственном медицинском университете еще не подвели конечные итоги. Списки рекомендованных к поступлению абитуриентов, скорее всего, появятся 18 июля к позднему вечеру.

В БГМУ отмечают, что в этом году наблюдается тенденция к небольшому увеличению прошлогодних баллов.

— Также в этом году поступило много заявлений с очень высокими баллами. Практически на всех факультетах были абитуриенты, баллы которых находятся в диапазоне от 391 до 400, — рассказывают в пресс-службе БГМУ.

По предварительным данным, в этом году баллы на стоматологию выше, чем на фармацию.

Самые высокие баллы Текущий

балл Балл

в 2017-м Стоматологический факультет между 371 и 380 375 Фармацевтический факультет между 361 и 370 376 Лечебный факультет между 351 и 360 360 Самые низкие баллы Медико-профилактический факультет между 301 и 310 290 Военно-медицинский факультет (пограничные войска) / Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы) между 291 и 300 / между 301 и 310 __ / 289 Военно-медицинский факультет (внутренние войска) между 281 и 290 310

БНТУ: максимум — 377, минимум — 106

В этом году студентами БНТУ бюджетной формы обучения пытались стать 4326 абитуриентов. У кого из них получилось, будет известно 27 июля, когда пройдет официальное зачисление.

Предварительные итоги — финальную статистику поданных документов — приемная комиссия университета разместит на сайте 19 июля.

— Нижний предел баллов по профильному испытанию вырос в сравнении с прошлым годом. Наверняка будет выше и средний балл. Однако пока назвать точное число не можем: нужно анализировать и считать, — рассказывает первый проректор БНТУ Георгий Вершина.

Самые высокие баллы Текущий

балл Балл

в 2017-м Электроэнергетические системы и сети (энергетический факультет) 377 307 Таможенное дело (факультет технологий управления и гуманитаризации) 368 316 Программное обеспечение информационных технологий (факультет информационных технологий и робототехники) 368 330 Самые низкие баллы Водохозяйственное строительство (факультет энергетического строительства) 106 175 Промышленное и гражданское строительство (военно-технический факультет) ___ 194 Техническая эксплуатация автомобилей / военная автомобильная техника (военно-технический факультет) 107 253

БГУИР и БГУ: предварительные проходные баллы не раскрывают

Самыми востребованными у абитуриентов БГУИР стали IT-специальности и специальности экономического профиля. Проходной балл на них, согласно данным пресс-службы, составил свыше 365.

К сожалению, в этом году предварительные проходные баллы университет решил не называть по распоряжению нового ректора Вадима Богуша. В пресс-службе говорят, что это сделано, чтобы не дезориентировать абитуриентов.

Самый большой университет страны, БГУ, объявит проходные баллы 20 июля.