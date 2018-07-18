Белорусские вузы подвели первые итоги вступительной кампании

Белорусские вузы подвели первые итоги вступительной кампании1
- 18.07.2018, 21:59
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17 июля университеты закончили прием заявлений от абитуриентов, которые хотели поступить на бюджет.
Некоторые вузы уже посчитали предварительные проходные баллы и даже составили списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Tut.by собрал специальности, поступить на которые в 2018-м было труднее и легче всего. Заранее уточняем: до официального зачисления баллы на некоторых специальностях могут незначительно меняться.
МГЛУ: 381 — максимум, 312 — минимум
На сайте МГЛУ уже появился список абитуриентов, которых рекомендовали зачислить на дневное на бюджет. В этом году, рассказывают в университете, проходные баллы в вузе примерно такие же, как были в 2017-м.
— Пока мы можем говорить только о предварительных проходных баллах абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет, — описывает ситуацию Татьяна Цыбулева, ответственный секретарь приемной комиссии вуза. — Итоговые данные, скорее всего, будут готовы в понедельник, 23 июля.
|Самые высокие баллы
|Текущий
балл
|Балл в 2017-м
|Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (переводческий факультет)
|381
|378
|Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (перевод)», факультет китайского языка и культуры)
|381
|факультет сформирован в январе 2018
Немецкий язык и второй иностранный со специализацией (переводческий факультет)
|375
|334
|Английский язык и второй иностранный со специализацией (факультет межкультурных коммуникаций)
|369
|362 (проходной), 357 (полупроходной)
|Самые низкие баллы
Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (преподавание)», факультет немецкого языка)
319 (полупроходной)
316
Французский язык (на базе французского/английского) и второй иностранный со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (преподавание)», факультет романских языков)
|319
|факультет сформирован в январе 2018
Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный язык со специализацией (специальность «Современные иностранные языки (преподавание)», факультет немецкого языка)
312
|312
БГПУ им. Максима Танка: максимум — 319, минимум — 191
В Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка заявления подали более двух с половиной тысяч абитуриентов. 800 человек планируется принять на дневную бюджетную форму обучения, 345 — на заочную, рассказывает начальник пресс-службы БГПУ Светлана Шиян.
Без экзаменов в университет решили поступать 156 медалистов и обладателей дипломов ссузов с отличием. По результатам собеседования студентами БГПУ также стали 166 выпускников профильных классов педагогической направленности.
— По сравнению с прошлым годом выпускников педагогических классов, решивших поступать в БГПУ, стало почти на 60 процентов больше, — говорит Светлана Шиян. — Причем 25 процентов из поступавших по собеседованию — юноши.
По предварительным данным, в этом году проходной балл будет выше на 20−40 пунктов (в прошлом году он также вырос).
— Например, на специальности «Психология» проходной балл ожидается 319 (в прошлом — 282), «Логопедия» — 300 (в прошлом — 264). На некоторые специальности конкурс составил 10 человек на место.
|Самые высокие баллы
|Текущий
балл
|Балл
в 2017-м
|Психология
|319
|282
|Олигофренопедагогика
|307
|218
|Логопедия
|306
|333
|Самые низкие баллы
|История и экскурсионно-краеведческая работа
|231
|316
|Дошкольное образование
|191 (при плане набора — 145 человек)
|192/191
БГМУ: максимум — на стомфаке, минимум — на военно-медицинском (но все равно много)
В Белорусском государственном медицинском университете еще не подвели конечные итоги. Списки рекомендованных к поступлению абитуриентов, скорее всего, появятся 18 июля к позднему вечеру.
В БГМУ отмечают, что в этом году наблюдается тенденция к небольшому увеличению прошлогодних баллов.
— Также в этом году поступило много заявлений с очень высокими баллами. Практически на всех факультетах были абитуриенты, баллы которых находятся в диапазоне от 391 до 400, — рассказывают в пресс-службе БГМУ.
По предварительным данным, в этом году баллы на стоматологию выше, чем на фармацию.
|Самые высокие баллы
|Текущий
балл
|Балл
в 2017-м
|Стоматологический факультет
|между 371 и 380
|375
|Фармацевтический факультет
|между 361 и 370
|376
|Лечебный факультет
|между 351 и 360
|360
|Самые низкие баллы
|Медико-профилактический факультет
|между 301 и 310
|290
|Военно-медицинский факультет (пограничные войска) / Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы)
|между 291 и 300 / между 301 и 310
|__ / 289
|Военно-медицинский факультет (внутренние войска)
|между 281 и 290
|310
БНТУ: максимум — 377, минимум — 106
В этом году студентами БНТУ бюджетной формы обучения пытались стать 4326 абитуриентов. У кого из них получилось, будет известно 27 июля, когда пройдет официальное зачисление.
Предварительные итоги — финальную статистику поданных документов — приемная комиссия университета разместит на сайте 19 июля.
— Нижний предел баллов по профильному испытанию вырос в сравнении с прошлым годом. Наверняка будет выше и средний балл. Однако пока назвать точное число не можем: нужно анализировать и считать, — рассказывает первый проректор БНТУ Георгий Вершина.
|Самые высокие баллы
|Текущий
балл
|Балл
в 2017-м
Электроэнергетические системы и сети (энергетический факультет)
|377
|307
Таможенное дело (факультет технологий управления и гуманитаризации)
|368
|316
Программное обеспечение информационных технологий (факультет информационных технологий и робототехники)
|368
|330
|Самые низкие баллы
Водохозяйственное строительство (факультет энергетического строительства)
|106
|175
Промышленное и гражданское строительство (военно-технический факультет)
|___
|194
|Техническая эксплуатация автомобилей / военная автомобильная техника (военно-технический факультет)
|107
|253
БГУИР и БГУ: предварительные проходные баллы не раскрывают
Самыми востребованными у абитуриентов БГУИР стали IT-специальности и специальности экономического профиля. Проходной балл на них, согласно данным пресс-службы, составил свыше 365.
К сожалению, в этом году предварительные проходные баллы университет решил не называть по распоряжению нового ректора Вадима Богуша. В пресс-службе говорят, что это сделано, чтобы не дезориентировать абитуриентов.
Самый большой университет страны, БГУ, объявит проходные баллы 20 июля.