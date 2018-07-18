Чиновник «Горремавтодора» о желтых вазах: Мне лично цвет нравится! 3 18.07.2018, 22:41

Желтый цвет классических ваз на проспекте Независимости наделал много шума в интернете.

Несколько месяцев минчанам не дает покоя новый цвет классических ваз на проспекте Независимости. Напомним, накануне 9 мая городские службы пошли на смелый шаг, перекрасив их в ярко-желтый цвет, раньше он был более бледным, пишет kp.by.

Цветовое решение породило немало споров в соцсетях, от «здорово, пусть город будет ярче» до «ужас и безвкусица». Появилась и петиция, авторы которой требовали придать нейтральный цвет «малым архитектурным формам возле парка Янки Купалы», апеллируя к тому, что перекраска «нарушила существующую композицию проспекта и изначальную архитектурную идею». Подписались 637 человек!

Появились у ярко-желтых ваз и защитники. Минчане даже запустили флешмоб в поддержку нового цвета: «Сфотографируйся, пока не перекрасили!»

Но и у тех, и других были вопросы: кто перекрасил вазы, и что с ними будет?

Вазы находятся на балансе управления «Центр» Горремавтодора. Но они являются объектами историко-культурного наследия, и все работы с ними нужно согласовывать с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Этого сделано не было. На днях на сайте petitions.by был опубликован ответ из комитета, что вазам все-таки вернут первоначальный цвет.

- В связи с нарушением установленного порядка проведения работ - покраска балюстрады была выполнена балансодержателем без согласования цветового решения, комитет архитектуры и градостроительства в адрес ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» и администраций Партизанского и Центрального районов г. Минска направил требование о принятии мер по приведению в надлежащее состояние объекта охраны историко-культурного наследия, - сказано в нем.

На предприятии «Горремавтодор» рассказали свою версию истории.

- А вам такое решение понравилось? Лично мне очень! Кроме того, мы таким образом привлекли внимание к этим объектам. Такой общественный резонанс получился! - говорит начальник управления «Центр» «Горремавтодора» Геннадий Фролов.

- А откуда взялся цвет?

- Тогда (в мае. – Ред) нужно было обновить краску на вазах. Работы выполняли в срочном порядке, был выбран подрядчик. Цвет ваз был согласован и с нами, и с комитетом архитектуры. Он был такой же, как и раньше. Однако по итогу цвет оказался другим, и подрядчик ни с кем его не согласовывал. На этом основании договоры не были заключены, деньги за работу не уплачены.

- Что будет в итоге с вазами?

- Нам поступило предписание от комитета архитектуры исправить ситуацию. Пока что окончательное решение не принято, будем изучать все возможности. Сроки выполнения работ – до 1 августа.