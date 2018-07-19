На следующей Олимпиаде будет на шесть видов спорта больше 19.07.2018, 7:35

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Международный олимпийский комитет утвердил программу зимней Олимпиады-2022.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил перечень спортивных дисциплин, в которых будут разыгрываться медали на зимних Играх-2022 в Пекине. Список опубликован на официальном сайте МОК.

В число шести новых дисциплин вошли:

женские одиночные соревнования по бобслею,

лыжный биг-эйр,

смешанная эстафета в шорт-треке,

смешанные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина,

лыжная акробатика,

борд-кросс.

Благодаря нововведениям в общем числе спортсменов увеличится доля женщин - с 41% до 45,44%.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.