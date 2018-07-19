Щеткина рассказала, будут ли сокращать декретный отпуск в Беларуси 32 19.07.2018, 7:49

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Марианна Щеткина

Это перспектива, считает чиновница.

Прежде чем сокращать декретный отпуск, необходимо создать для этого необходимые условия. Об этом заместитель председателя «совета республики» Марианна Щеткина заявила телеканалу «Беларусь 1», отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли сокращать отпуск по уходу за ребенком, пишет finance.tut.by.

— Дается три года — это предоставленная возможность. Как эти средства, которые на три года выплачиваются, будут аккумулированы на более короткий период или нет? Если мы говорим о более коротком отпуске, значит, мы должны предложить разветвленную, удобную сеть ясельных групп, должны развивать частные детские сады. Это перспектива, — отметила Щеткина и добавила: «Пусть останется этот отпуск».

Щеткина также убеждена, что отпуск по уходу за ребенком для отцов не должен быть обязательством.

«Для всех людей должны быть возможности и выбор, потому что ситуации в семьях могут быть разные. Мама не работает, а отец на высокооплачиваемой должности — ему нужен этот обязательный отпуск? Он оплачивается или нет? Если оплачивается, никто не откажется, а если нет? Тогда вопрос», — отметила она.

Марианна Щеткина говорит, что решать, кто будет находиться в декретном отпуске — мама, папа или работающая бабушка — должны в семье, но возможность выбора быть должна и она уже есть.

В нашей стране, напомним, отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.