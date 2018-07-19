Белковский: ЧМ-2018 не спас Путина 19.07.2018, 7:57

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Станислав Белковский

Футбол никак не отменил политического контекста, в котором существуют Россия.

Чемпионат мира по футболу, который прошел в РФ, не повлиял на политику мира в отношении российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью RFI, которое вышло 17 июля, заявил российский политолог Станислав Белковский.

"Путин считал, что [чемпионат] снизит уровень его политической изоляции – это не так, на политических позициях Путина это никак не сказалось... Ему было важно показать, что, во-первых, путинская Россия в состоянии провести на высоком уровне такой сложности турнир – он практически это доказал, что было, правда, несколько смазано событиями последнего дня, 15 июля, как часто в России бывает..." – сказал политолог.

Также, по словам Белковского, политические деятели во время чемпионата пытались придерживаться девиза "футбол вне политики", хотя их реакция на голодовку украинского политзаключенного Олега Сенцова или задержание российского правозащитника Юрия Дмитриева остается прежней.

"Западные лидеры на это реагировали и реагируют, как и всегда. Просто есть твердая установка на то, что футбол не должен пересекаться с политикой, и западные лидеры этому следовали. Я с ними согласен – футбол не должен пересекаться с политикой. Собственно, мадридский "Реал" был многократным обладателем кубка европейских чемпионов в эпоху [диктатора] Франсиско Франко, и это никого не смущало... Политики не смогли отменить чемпионат мира по футболу, но футбол никак не отменил того политического контекста, в котором существуют сегодня Россия и Путин", – сказал политолог.